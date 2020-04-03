В думском комитете по экономике опровергли сообщение об отраслях, не затронутых пандемией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев опроверг заявление Московского кредитного банка о том, что строительная и сельскохозяйственная отрасли хорошо себя чувствуют в период пандемии коронавируса и ограничений, связанных с нею.

Как сообщили в МКБ, строительная и сельскохозяйственная отрасли берут кредиты в банке даже в столь непростое время.

«Эти отрасли относятся к предприятиям непрерывного цикла. На них продление нерабочих дней не распространяется, компании из этих отраслей продолжают активно работать, и потому мы не ожидаем резкого ухудшения их финансового положения в связи с продлением выходных», — заявили РБК в пресс-службе МКБ.

При этом в банке отметили, что «продление нерабочей недели до конца апреля является серьезным вызовом для российской экономики, в первую очередь для компаний малого бизнеса».

Однако депутат Госдумы Николай Арефьев с заявлением МКБ не согласен.

«Не знаю, может, в этом конкретном банке такое благополучное положение. Но, насколько мне известно, строительная отрасль была не на высоте до коронавируса, а с его приходом вряд ли могла резко начать развиваться. Нет к этому никаких предпосылок. Банковские ставки по кредитам так и остались высокими. И при падении жизненного уровня вряд ли кто-то отважится брать займы под них, в том числе и на жилье», — заметил парламентарий в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам Арефьева, он вчера связывался с руководителями нескольких строительных организаций.

«Все встало. Если строится инфекционная больница под коронавирус, это не значит, что все остальное строится. Говорить о том, что строительная отрасль сейчас как-то преуспевает или даже неплохо себя чувствует, — неправильно. И никаких льгот ей в связи со сложившейся ситуацией не предоставлено. Есть только задумки, но пока ни одного соответствующего постановления правительства я не видел», — подчеркнул Арефьев.

А что касается сельскохозяйственной отрасли, то в ней, по словам зампредседателя думского комитета по экономической политике, очень много вопросов.

«Меня беспокоит посевная. Апрель месяц. Холодно. Те деньги и преференции, которые правительство обещало сельскому хозяйству, еще не получены. Вопросы не решены. В том числе по ограничению покупки дизтоплива для техники, по акцизам на топливо, по росту цен на минеральные удобрения и так далее. Все эти вопросы на Госсовете прозвучали, но пока остаются злободневными», — сказал Николай Арефьев.

Он считает, что 300 миллиардов рублей, которые правительство выделило на антикризисную поддержку бизнеса, недостаточно.