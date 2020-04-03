Младшая дочь Симоньян умилила пользователей Сети «соболиными» бровями

Москва, 3 апреля. Младшая дочь главного редактора RT Маргариты Симоньян Маро поразила интернет-пользователей густыми и выразительными бровями. Журналистка поделилась с подписчиками в Instagram трогательными семейными снимками.

На фотографиях, опубликованных Симоньян, малышка запечатлена на руках любящего отца, актера и режиссера Тиграна Кеосаяна. Он радостно улыбается дочери и играет с ней.

«Карантинный папа», — лаконично подписала Симоньян этот пост.

Пользователей социальной сети умилили такие домашние и искренние снимки. Они также обратили внимание на яркие брови девочки.

«Хороший папа! Хорошая мама! Отличные дети! И пусть у вас всегда будет мир, любовь, здоровье, благополучие и все, что необходимо для радостей в жизни!!!» — пожелала okolyasinaa.

«Боже, какая же сладенькая», — восхитилась девочкой arystamyan3.

«Какие брови соболиные. Кто-то рисует их, а тут природа дала», — отметила svetlanaval68.

Напомним, что девочка появилась на свет 19 октября прошлого года. Симоньян стала мамой в третий раз. Кроме малышки в семье растут еще двое детей: в 2013 году у журналистки и ее супруга родилась дочь Марьяна, а уже через год — сын Баграт. Имя Маро получила в честь бабушки отца.

В конце марта Симоньян сообщила о потере ребенка. Главный редактор RT перенесла выкидыш и попросила какое-то время ее не беспокоить и дать побыть наедине с болью.