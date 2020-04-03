Кардиолог рассказал, для кого коронавирус наиболее опасен

Москва, 3 апреля. Коронавирус особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями, однако заразиться могут все, в том числе дети и молодые люди. Об этом рассказал ученый-кардиолог, член-корреспондент РАН и заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.А. Ломоносова Симон Мацкеплишвили.

По его словам, врачи еще не обладают всей полнотой информации о коронавирусе, поэтому не могут с уверенностью утверждать, что он более опасен для пожилых людей или людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Согласно статистике, полученной из Китая, максимальная смертность и наиболее тяжелые осложнения отмечались у людей с артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью, сахарным диабетом», — отметил кардиолог.

Мацкеплишвили пояснил, что пациенты с артериальной гипертензией или сердечной недостаточностью принимают препараты, увеличивающие количество ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ) на мембранах клеток. АПФ — это очень важный белок, расположенный на поверхности легких, сердечно-сосудистой системы, почек и кишечника. Соединяясь с АПФ, коронавирус и проникает в клетки. Именно поэтому ученые нашли связь между приемом определенных лекарств и летальными исходами. При этом кардиолог подчеркнул, что отменять данные препараты ни в коем случае нельзя, поскольку риск не оправдан.

Кроме того, профессор назвал мифом данные о том, что коронавирус в тяжелой форме протекает якобы только у пожилых. Он напомнил, что в московской больнице в Коммунарке большинство пациентов на искусственной вентиляции легких — это люди моложе 40 лет. Способствуют распространению COVID-19 среди молодежи и вредные привычки.

«Вирусу абсолютно все равно, ребенок перед ним или взрослый, или пожилой человек. Он заражает всех подряд», — заявил Мацкеплишвили в беседе с KP.RU.

Напомним, первые заразившиеся коронавирусом были зарегистрированы в декабре в китайском городе Ухань. В России на данный момент зафиксировано 4149 случаев, из них 281 пациент уже выздоровел.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса. Он заявил, что выходные в России продлены до 30 апреля, пишет Infox.ru.