Эксперты назвали причины отставок глав регионов на фоне обращения Путина

В разгар пандемии коронавируса в один день, 2 апреля, в четырех российских регионах сменились губернаторы. Эксперты считают, что большинству из ушедших мешал их низкий рейтинг. Кроме того, они могли испугаться ответственности, которую возложил на плечи глав субъектов федерации президент России.

Отставки губернаторов совпали с обращением Владимира Путина к нации, посвященным новым мерам борьбы с пандемией коронавируса. В своей речи российский лидер объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля, а также о наделении глав субъектов возможностью самостоятельно усиливать или смягчать меры противодействия распространению COVID-19.

Вчера заявления об уходе с губернаторского поста написали Игорь Орлов (Архангельская область) и Сергей Гапликов (Республика Коми). Уже ночью стало известно о третьей громкой отставке: глава Камчатского края Владимир Илюхин также написал заявление по собственному желанию.

Формально к списку губернаторов, покинувших свой пост за последние сутки, присоединился и Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ). Он был назначен Путиным временно исполняющим обязанности главы Архангельской области вместо Орлова.

Эксперты связывают это рокировку с возможным укрупнением региона: область и округ могут быть объединены в один субъект федерации. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Такое объединение логично, оно назрело давно. Но конечно, решаться это будет жителями обоих регионов», — отметил политолог.

Судьба остальных экс-губернаторов пока неясна. Не исключено, что они еще сами не знают о своей дальнейшей карьере.

Освободившееся кресло Цыбульского в Ненецком автономном округе временно занял его заместитель Юрий Бездудный. В Коми был назначен замминистра здравоохранения РФ Владимир Уйба. Камчатку возглавил председатель правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов.

Минченко: «Им сказали — они написали»

Эксперты полагают, что нынешние отставки и назначения были необходимы для эффективного решения проблем и минимизации рисков, связанных с эпидемией. Однако оценки «самостоятельности» принятых решений экс-губернаторов у собеседников ФАН разошлись.

Политический консультант, президент коммуникационного холдинга «Minchenko consulting» Евгений Минченко считает, что перестановки в губернаторском корпусе вызваны низким рейтингом ушедших руководителей.

«Они и так были в группе на вылет, — пояснил эксперт. — В рейтинге политической устойчивости губернаторов они были в «красной зоне» с самого начала, с самым низким баллом устойчивости — всего пять баллов. Поэтому их отставка была вопросом времени».

По мнению политолога, это не случайность, а стандартный ход президента перед каким-нибудь важным заявлением — показать серьезность своих намерений путем демонстративных отставок.

«Могу напомнить, что перед знаменитым крымским обращением (в марте 2014 года. — Прим. ФАН) президент отправил в отставку губернатора Новосибирской области Василия Юрченко», — привел пример он.

Вот и в этот раз губернаторы написали заявления об отставке не по своей воле, считает Минченко.

«Им сказали — они написали», — резюмировал политический консультант.

Мартынов: «Ушедших испугала ответственность»

Политолог Алексей Мартынов придерживается иной точки зрения.

«Я не думаю, что это каким-то образом связано (с обращением Путина. — Прим. ФАН), — заявил он. — По крайней мере, то, что сегодня произошли эти отставки, говорит о том, что все идет своим чередом. Вирус — вирусом, а жизнь — жизнью».

Конечно, эпидемия оказывает влияние на все, согласился Мартынов. Но если кто-то собирался пойти в отставку, то он и пошел, считает эксперт: ничего из ряда вон выходящего в уходе губернаторов нет.

Впрочем, допускает собеседник ФАН, глав регионов, поспешивших покинуть свои должности, могла испугать новая ответственность перед законом и людьми.

«В своем обращении Путин отдельно обратил внимание на то, что он подпишет указ о наделении глав субъектов федерации особыми полномочиями по введению мер, связанных с минимизацией рисков распространения коронавируса, — напомнил политолог. — То есть полномочия глав субъектов будут усилены указом президента, что беспрецедентно!»

Речь идет о том, что в каждом регионе, в зависимости от складывающейся ситуации с пандемией, глава субъекта будет принимать решение по введению тех или иных мер для защиты населения, пояснил эксперт.

«Соответственно, губернаторы и будут нести личную, персональную ответственность — перед государством, перед президентом, а самое главное, перед жителями своих регионов. В условиях сегодняшнего кризиса люди должны чувствовать себя особенно защищенными», — подчеркнул Алексей Мартынов.

Центризбирком РФ уже объявил, что выборы глав Республики Коми, Камчатского края, Архангельской области и Ненецкого автономного округа пройдут в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии болезни. На сегодняшний день всего на планете коронавирусом SARS-CoV-2 заразились свыше одного миллиона человек. В России зафиксировано 4149 случаев заболевания COVID-19. Вылечился 281 человек, умерли 34 пациента.