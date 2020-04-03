Москва, 3 апреля. РЖД отменит 53 поезда дальнего следования с 7 апреля, также сократится курсирование поездов «Сапсан» между Москвой и Петербургом, об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

В пресс-службе отметили, что 37 поездов сокращают периодичность курсирования, 53 поезда будут отменены. Кроме того, сократится количество «Сапсанов» — в день будут курсировать на три пары поездов меньше.

В компании добавили, что для обеспечения сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки. Если других поездов на маршруте нет, то такие поезда сохранятся.

В РЖД подчеркнули, что решение связано с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия из-за коронавируса. При улучшении ситуации и повышении спроса РЖД восстановит маршрутную сеть в полном объеме.