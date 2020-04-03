Эпидемиолог назвал причины рекордного числа смертей в США от коронавируса за сутки

Высокая смертность в Соединенных Штатах связана с тем, что страна потеряла слишком много времени и поздно приступила к карантинным мерам. Кроме того, на ситуации в целом сказалась нехватка медикаментов и оборудования. Так обстановку в США Федеральному агентству новостей прокомментировал доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Суточный рекорд

Число умерших людей с новым типом коронавируса в Соединенных Штатах за сутки достигло 5926. Такие данные следуют из отчета Университета Джонса Хопкинса.

2 апреля в США скончались 1169 человек с коронавирусной инфекцией. Это самое высокое число смертей от COVID-19 за 24 часа в одной стране. Предыдущий «рекорд» принадлежал Италии, в которой 27 марта было зафиксировано 969 смертей.

Университет суммирует широкий круг статистики по официальным источникам и СМИ.

«Поздно спохватились»

По мнению Виктора Зуева, Соединенные Штаты очень поздно взялись за борьбу с распространением коронавируса. При этом начали делать это не в полном объеме.

«Такие огромные цифры в первую очередь связаны с потерей времени, как это было у итальянцев. Общая причина привела к общему результату — высокая смертность, заболеваемость. Это все очень просто объясняется. Сразу не были предприняты специальные мероприятия, которые должны были быть направлены на прерывание передачи (передачи COVID-19. — Прим. ФАН). Вот именно то, что сейчас делают в России. Почему мы сидим по домам? Не потому, что нам тепло и уютно. Смысл в том, чтобы прервать передачу от человека к человеку. Карантин только на это и направлен. Это давным-давно известно», — пояснил Виктор Зуев.

Эпидемиолог заметил высокую заболеваемость среди врачей. Это в свою очередь способствует распространению вируса.

«У них ведь нехватка материалов, медицинского оборудования и персонала. Все это вместе работает на повышенную смертность, заболеваемость и на общее ухудшение ситуации», — заключил Виктор Зуев.

11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.