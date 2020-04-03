Киев собирается попросить Москву вывезти украинцев из Непала

Киев, 3 апреля. Украина из-за ситуации с международными ограничительными мерами, принятых из-за коронавируса, рассматривает возможность обращения с официальной нотой в Министерство иностранных дел России для организации вывоза ее граждан из Непала. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он объяснил, что есть проблемы с вывозом граждан Украины из Непала. Он напомнил, что это отдаленная страна и для нее трудно построить маршрут. По словам Кулебы, есть предложения «Аэрофлота», который готов взять украинцев на борт своих самолетов.

«Российскому консульству нужна официальная нота от украинского консульства о том, чтоб наших граждан взяли на борт, и мы изучаем все логистические возможности для того, чтоб им помочь», — подчеркнул он.

Как пишет ТАСС, Кулеба добавил, что в программе по возвращению граждан на родину участвуют 13,7 тысячи украинцев.

Напомним, число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире превысило миллион, сообщил Университет Джонса Хопкинса в США. Согласно подсчетам учреждения, число летальных случаев почти достигло 51,5 тысячи. Университет основывает данные на статистике по официальным источникам и СМИ. Отметим, что по официальным данным ВОЗ, в мире насчитывается 900 тысяч случаев инфицирования и 46 тысяч смертей от COVID-19.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения нерабочих дней.