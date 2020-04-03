Аналитик Иванов объяснил, кто раскачивает «нефтяные качели» на мировом рынке

Цена на нефть снова пошла вниз после резкого скачка в предыдущий торговый день. Колебания достигают 6%. С чем связано это падение, и кто раскачивает «нефтяные качели»? На эти вопросы ответил заведующий сектором «Энергетические рынки» энергетического департамента Института энергетики и финансов Николай Иванов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ценовые скачки

По состоянию на утро 3 апреля цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась более, чем на 4,5%. Планка снизилась в моменте до 28,69 доллара за баррель, а майские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели до 23,87 доллара за баррель.

При этом 2 апреля цены на нефть резко подскочили. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение договоренностей между Россией и Саудовской Аравией о сокращении объемов добычи сырья.

«Это было бы здорово для России, для Саудовской Аравии. Я надеюсь, что они заключат это соглашение — это то, что они мне сказали», — заявил глава Белого дома во время пресс-конференции.

По его словам, сокращение объемов добычи «может быть на 10 [миллионов баррелей в день], а может быть и больше — до 15».

После этого цены на нефть марки Brent начали резкие колебания. В моменте показатели подскакивали на 40% до 35,99 доллара за баррель, а цена WTI поднималась до 27,39 доллара за баррель. Позже Трамп заявил, что в беседах с руководством России и Саудовской Аравии не обсуждал возможные уступки Вашингтона на нефтяном рынке в виде сокращения добычи.

Кто раскачивает «нефтяные качели»

Заведующий сектором «Энергетические рынки» энергетического департамента Института энергетики и финансов Николай Иванов констатировал: резкие колебания нефтяных цен за минувшие сутки были вызваны заявлениями президента США Дональда Трампа. Сегодняшнее падение цен на нефть отражает скептицизм игроков рынка по отношению к тому, что он говорил.

«О чем он (Дональд Трамп. — Прим. ФАН) говорил с Мохаммедом [бен Сальманом], что он понял при этом — это загадкой осталось. Получается, если буквально понимать, Саудовская Аравия вместе с другими членами ОПЕК и с Россией — главное, вместе, — сократят добычу вдвое, скажем. При этом Соединенные Штаты ничего сокращать не будут, потому что Трамп не командует нефтяными компаниями. Они как добывали, так и будут добывать, если им позволят экономические условия. Сегодня все поняли, что дядя немножко сбрендил, и все вернулось к прошлому состоянию. Поняли, что на самом деле такой договоренности быть не может. Вряд ли два, в общем-то, крупных производителя нефти договорятся уступить свою долю Соединенным Штатам просто так», — сказал Николай Иванов в беседе с ФАН.

Основной вопрос сейчас: насколько добыча нефти сейчас превышает спрос. Аналитики сбились с ног, но пытаться предугадать здесь что-либо — это гадание на кофейной гуще. Логично предположить, что на фоне пандемии коронавируса спрос на сырье упал, но и здесь все не так просто.

«До сих пор заполняются хранилища. Спрос — это то, что покупается на рынке. Даже сейчас дешевая нефть в больших объемах на рынке покупается и Китаем, и Европой, и другими странами. <…> Пока этот процесс идет, когда и как долго он продлится — вот этот период снижения спроса — этого, конечно, знать никто не может. И что будет завтра на нефтяном рынке — это вопрос только угадывания, какая цена и как надолго может установиться», — отметил эксперт.

Разрыв сделки ОПЕК+ был ударом для рынка. Николай Иванов скептически настроен по отношению к разрыву соглашения и дальнейшим перспективам нефтяной отрасли.

«Сейчас что делать России? Принимать реальность такой, как она есть. <…> Мы разорвали сделку, когда от России потребовали [снизить добычу до] 500 тысяч. Сейчас, если, по словам Трампа, предлагается снять пять миллионов — а это в 10 раз больше — или семь миллионов, — это просто убить собственную нефтянку предлагается. Или снизить ее до каких-то уровней, с которых она не сможет подняться», — отметил эксперт.

Для восстановления мировому нефтяному рынку нужны сильные рычаги и стимулы, подчеркнул Иванов. Одним из таких рычагов могли бы действительно стать договоренности России и Саудовской Аравии.

«Падать — легко, подниматься — трудно в данном случае. Разрушили эту сделку — это был просто удар по рынку. В условиях сокращения его еще пнули вниз, и цена упала. И чтобы подниматься, нужны какие-то сильные стимулы, сильные причины, поводы. Таким поводом могла бы стать, действительно, история, о которой рассказал Трамп, если бы она была реальной. Но это была просто какая-то его больная фантазия, потому что такого быть не может», — резюмировал эксперт.

Что произошло с нефтью?

После провала переговоров ОПЕК+ СМИ заявили о начавшейся «ценовой войне» производителей нефти. Уже 7 марта, почти сразу после заседания альянса, саудовская компания Saudi Aramco сообщила о снижении с апреля стоимости поставок на 6–8 долларов за баррель в зависимости от направления. После этого цены на нефть резко пошли вниз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва и Эр-Рияд не ведут ценовых войн, но есть неблагоприятная мировая конъюнктура.