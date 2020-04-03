Школьница-модель из Новосибирска оказалась одна в охваченной коронавирусом Италии

Милан, 3 апреля. Новосибирская школьница и модель Анастасия Левинская в свои 16 лет оказалась одна в охваченной коронавирусом Италии, куда отправилась по работе.

По словам ее мамы, девушка в свое время сама выбрала эту профессию и в итоге добилась подписания контракта на три года с итальянским модельным агентством. Левинская, которая ранее уже ездила работать в Японию, перевелась в школу с онлайн-обучением и отправилась в Италию.

Когда эта европейская страна стала одним из крупнейших очагов распространения коронавирусной инфекции, девушка хотела улететь в Россию, но рейсы отменили. Она осталась без работы и на съемной квартире.

Левинская рассказала, что в Милане закрыты все большие ТЦ, клубы и кафе. Девушка старается соблюдать меры предосторожности: надевает маску, держит дистанцию, а еду покупает в ближайшем магазине или заказывает на дом.

Сложнее всего школьнице из-за отсутствия рядом семьи. Помогает Интернет, с помощью которого она может связаться с родными и друзьями.

«Очень скучаю по маме, папе, братику и сестренке. Хочу их увидеть», — цитирует девушку KP.Ru.

Согласно последним данным, в Италии зафиксировано более 115 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, свыше 13 тысяч скончались от осложнений.

В России ситуация намного лучше. Как передает НСН, по последним данным, инфекцией заразились больше 3,5 тысячи человек. Власти РФ приняли решение помочь Италии, серьезно пострадавшей от пандемии, и отправили самолетами российских медиков, эпидемиологов и вирусологов, которые привезли с собой оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий. В Италии высоко оценили такой жест.

Тем временем некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР, где и зафиксировали вспышку в конце 2019 года.