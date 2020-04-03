Самойлова сворачивает бизнес после решения развестись с Джиганом

Москва, 3 апреля. Модель Оксана Самойлова приняла решение закрыть свой брендовый магазин после заявления о разводе с Джиганом. Об этом она сообщила в Instagram.

Магазин Самойловой Iamspecial занимается продажей детской и женской одежды. Модель лично рекламировала одежду вместе с дочерьми. Однако на странице бренда появилось объявление, что магазин закрывается с 6 апреля.

«Ликвидация! На весь ассортимент скидка 50%. Поэтому, если вы очень давно хотели заказать у нас что-нибудь, сейчас самое время», — говорится в сообщении.

Фанаты Самойловой недоумевают из-за решения знаменитости. Они удивлены решением модели, ведь сейчас не самое время, что сворачивать бизнес – модель осталась одна с четырьмя маленькими детьми.

Ранее Самойлова заявила о разводе с рэпером Джиганом после 10 лет брака. Самойлова назвала все десять лет брака «обманом» и заявила, что супруг изменял ей, но умолял не верить в сплетни. Другой причиной развода модель назвала публикации в Instagram рэпера: на кадрах исполнитель тушил об лоб сигарету, играл с детьми ножом и устраивал вечеринки во время карантина. Разлад в семье Джигана и Самойловой произошел после рождения долгожданного сына. Музыкант ушел в загул, впоследствии угодил в наркологическую клинику, где пробыл неделю.