Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

LIVE: Апокалипсис с короной

440
0 Оставить комментарий

Случившаяся пандемия коронавируса некоторым напоминает художественный фильм о конце света. В каждом таком фильме обязательно есть выжившие. О том, как выжить в апокалипсис, мы поговорим с экспертами. На наши вопросы ответят мастера выживания в суровых и диких условиях, писатели-фантасты, режиссеры фильмов-катастроф.
Мы расскажем о том, запасы каких продуктов нужно иметь дома, что можно добыть в лесу в случае если вы укрываетесь от вируса за пределами города, нужно ли быть в одиночестве или лучше изолироваться группой, что из уже случившегося предвидели фантасты, что мы уже видели в кино.

Новости партнеров

Новости партнеров