Американский психолог рассказал, что может прийти на смену рукопожатиям

Вашингтон, 3 апреля. Соприкосновения кулаками или поклоны могут прийти на смену рукопожатиям после завершения пандемии коронавируса, об этом рассказал профессор социальной психологии Университета Флориды доктор Джеймс Шепперд.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что рукопожатия могут исчезнуть, так как люди привыкнуть к другой форме приветствия. Как пишет РИА Новости, Шепперд считает, что рукопожатия — это западная норма, а на востоке люди приветствуют друг друга поклонами.

«Поклоны сегодня выглядят очень здраво. Через некоторое время прикосновения кулаками могут заменить рукопожатия как норму», — объяснил он.

Он считает, что когда общественные лидеры начнут тренд, то поклоны могут стать нормой на Западе.

Ранее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире превысило миллион, сообщил Университет Джонса Хопкинса в США. Согласно подсчетам учреждения, число летальных случаев почти достигло 51,5 тысячи. Университет основывает данные на статистике по официальным источникам и СМИ. Отметим, что по официальным данным ВОЗ, в мире насчитывается 900 тысяч случаев инфицирования и 46 тысяч смертей от COVID-19.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения нерабочих дней.