Шепелев нашел новую работу без «скандалов и интриг»

Москва, 3 апреля. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев, недавно ушедший с Первого канала, уже приступил к новой работе. Стали известны подробности о шоу, съемки которого прошли на этой неделе.

Многие считали, что в условиях самоизоляции на фоне пандемии коронавируса Шепелеву не удастся с легкостью найти новый проект. Однако, выяснилось, что телеведущий, еще отрабатывая две недели на Первом канале, связался с представителями «Пятницы!» и «СТС Медиа».

Результат не заставил себя ждать. Шепелев уже снялся в пилотных выпусках нового проекта, в котором, как и мечтал, никаких «скандалов, интриг, расследований».

Снимали шоу в присутствии зрителей, которых тщательно проверили перед запуском в студию на предмет повышенной температуры и других симптомов коронавируса.

«Сам Дмитрий не комментирует новую должность: рано, боится сглазить – даже канал скрывает. То, что новый проект отснят – еще не означает, что его покажут», — передает KP.Ru.

Напомним, что Шепелев появился на Первом канале в 2008 году. С 2017 года он вел передачу «На самом деле». После его решения об уходе место ведущего шоу занял Тимур Еремеев, пишет «Газета.ru».

Недавно Шепелев намекнул, обращаясь к фанатам, что скоро все может измениться, свободного времени почти не останется. Многие интернет-пользователи восприняли это как намек на то, что ведущий нашел наконец новую работу.

Тем временем Еремеев рассказал, что соблюдает карантин и старается с пользой проводить время в самоизоляции: играет с дочкой, читает книги, смотрит фильмы и слушает музыку, не забывает о спорте.