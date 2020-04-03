Власти Польши перенесли визит в Смоленск и Катынь

Варшава, 3 апреля. Правительство Польши перенесло визит делегации в Смоленск и Катынь на более поздний срок. Об этом сообщил глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик.

Визит, приуроченный к 10-летию авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М и к 80-летию катынских событий, был запланирован на 10 апреля. В ходе визита премьер Польши Матеуш Моравецкий должен был почтить память убитых офицеров в Катыни и жертв авиакатастрофы в Смоленске.

«Сегодня ночью было принято решение перенести дату визита, который должен был состояться 10 апреля в Смоленске», — сообщил Дворчик в эфире Польского телевидения.

Дворчик добавил, что РФ не дала письменный ответ на логистические планы Польши, что делает невозможным организацию визита. В польском правительстве добавили, что визит состоится позднее.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва прорабатывает визит польской делегации во главе с Моравецким с учетом эпидемии коронавируса.