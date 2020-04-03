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Власти Москвы собирают идеи по спасению бизнеса в условиях коронавируса

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Власти Москвы собирают идеи по спасению бизнеса в условиях коронавируса

В рабочую группу по решению проблем малого и среднего бизнеса под эгидой департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы войдут представители наиболее пострадавших из-за пандемии COVID-19 предприятий, включая временно закрытые рестораны, гостиницы, компании по организации конгрессов и выставок. 

О создании рабочей группы стало известно 2 апреля на организованном департаментом круглом столе, который был посвящен мерам поддержки малого и среднего бизнеса. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. В нем приняли участие руководители самого департамента, а также представители деловых кругов и общественные бизнес-омбудсмены, передает корреспондент Федерального агентства новостей

Несколько десятков участников обсудили недавно утвержденные президиумом правительства Москвы антикризисные меры поддержки для бизнеса и поделились предложениями по разработке новых путей решения проблем, связанных с пандемией.

«Я полностью поддерживаю идею создания рабочей группы. Мы в ближайшее время соберем информацию о всех желающих войти в ее состав. 6 апреля она начнет полноценно функционировать. Вместе с участниками мы сформируем по каждой индустрии набор инструментов, который позволит предпринимателям эффективно использовать действующие меры поддержки», — заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Власти Москвы собирают идеи по спасению бизнеса в условиях коронавируса

Представители деловых кругов, в свою очередь, поделились предложениями по «спасению» собственных предприятий в нынешних условиях. Сразу несколько участников круглого стола обратились к руководству департамента с просьбой рассмотреть возможность введения специальных выплат работодателям для сохранения за сотрудниками рабочих мест. 

«Один вопрос — пройдем ли мы этот кризис. И я верю, что мы его пройдем. Но другой вопрос — в том, с кем мы будем после него восстанавливаться, в том, чтобы сохранить кадры», — высказал свою точку зрения председатель комитета по ресторанному бизнесу московской «Деловой России» Сергей Миронов

О важности подобных мер и сохранения доходов людей в своем обращении к населению 2 апреля заявлял и президент России Владимир Путин

В числе других предложений участники круглого стола озвучили идею продлить налоговые каникулы более чем на полгода, ускорить процедуру сертификации любой продукции для борьбы с новым коронавирусом, ввести мораторий на проведение любых проверок. Исключение руководители компаний готовы сделать лишь для надзорных органов, контролирующих соблюдение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. 

Власти Москвы собирают идеи по спасению бизнеса в условиях коронавируса

Алексей Фурсин заверил предпринимателей и общественников, что все их предложения будут изучены в ближайшее время. Предполагается, что рабочая группа по решению проблем бизнеса начнет функционировать уже в ближайший понедельник. Выработанные городскими властями совместно с бизнес-сообществом решения могут лечь в основу пакета дополнительных антикризисных мер. 

Напомним, 31 марта президиум правительства Москвы утвердил ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса. В их числе — выдача субсидий банкам на кредитование молодых компаний под ставку 8% годовых, что вдвое ниже среднерыночного показателя. К субсидиям на экспорт товаров добавились компенсации затрат на экспорт услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Кроме того, субсидией на участие в конгрессах и выставках теперь можно воспользоваться для продвижения своей продукции на интернет-площадках. 

Ресторанам и кафе городские власти компенсируют затраты на продажу продукции через онлайн-сервисы по доставке еды. Отдельные виды субсидий добавились в программы поддержки предприятий, работающих по договорам франшизы, а также представителей инновационной отрасли. 

Власти Москвы собирают идеи по спасению бизнеса в условиях коронавируса

По состоянию на утро 3 апреля, в России подтверждены 4149 случаев заболевания COVID-19. Выздоровел 281 человек, скончались 34 пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о перерастании болезни в мировую пандемию. Всего на планете коронавирусом SARS-CoV-2 заразились свыше одного миллиона человек. 245 тысяч заболевших проживают в США, 115 тысяч — в Италии, 112 тысяч — в Испании. Свыше 211 тысяч человек во всем мире выздоровели. Скончались 53 тысячи зараженных.

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