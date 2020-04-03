Власти Москвы собирают идеи по спасению бизнеса в условиях коронавируса

В рабочую группу по решению проблем малого и среднего бизнеса под эгидой департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы войдут представители наиболее пострадавших из-за пандемии COVID-19 предприятий, включая временно закрытые рестораны, гостиницы, компании по организации конгрессов и выставок.

О создании рабочей группы стало известно 2 апреля на организованном департаментом круглом столе, который был посвящен мерам поддержки малого и среднего бизнеса. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. В нем приняли участие руководители самого департамента, а также представители деловых кругов и общественные бизнес-омбудсмены, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Несколько десятков участников обсудили недавно утвержденные президиумом правительства Москвы антикризисные меры поддержки для бизнеса и поделились предложениями по разработке новых путей решения проблем, связанных с пандемией.

«Я полностью поддерживаю идею создания рабочей группы. Мы в ближайшее время соберем информацию о всех желающих войти в ее состав. 6 апреля она начнет полноценно функционировать. Вместе с участниками мы сформируем по каждой индустрии набор инструментов, который позволит предпринимателям эффективно использовать действующие меры поддержки», — заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Представители деловых кругов, в свою очередь, поделились предложениями по «спасению» собственных предприятий в нынешних условиях. Сразу несколько участников круглого стола обратились к руководству департамента с просьбой рассмотреть возможность введения специальных выплат работодателям для сохранения за сотрудниками рабочих мест.

«Один вопрос — пройдем ли мы этот кризис. И я верю, что мы его пройдем. Но другой вопрос — в том, с кем мы будем после него восстанавливаться, в том, чтобы сохранить кадры», — высказал свою точку зрения председатель комитета по ресторанному бизнесу московской «Деловой России» Сергей Миронов.

О важности подобных мер и сохранения доходов людей в своем обращении к населению 2 апреля заявлял и президент России Владимир Путин.

В числе других предложений участники круглого стола озвучили идею продлить налоговые каникулы более чем на полгода, ускорить процедуру сертификации любой продукции для борьбы с новым коронавирусом, ввести мораторий на проведение любых проверок. Исключение руководители компаний готовы сделать лишь для надзорных органов, контролирующих соблюдение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Алексей Фурсин заверил предпринимателей и общественников, что все их предложения будут изучены в ближайшее время. Предполагается, что рабочая группа по решению проблем бизнеса начнет функционировать уже в ближайший понедельник. Выработанные городскими властями совместно с бизнес-сообществом решения могут лечь в основу пакета дополнительных антикризисных мер.

Напомним, 31 марта президиум правительства Москвы утвердил ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса. В их числе — выдача субсидий банкам на кредитование молодых компаний под ставку 8% годовых, что вдвое ниже среднерыночного показателя. К субсидиям на экспорт товаров добавились компенсации затрат на экспорт услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Кроме того, субсидией на участие в конгрессах и выставках теперь можно воспользоваться для продвижения своей продукции на интернет-площадках.

Ресторанам и кафе городские власти компенсируют затраты на продажу продукции через онлайн-сервисы по доставке еды. Отдельные виды субсидий добавились в программы поддержки предприятий, работающих по договорам франшизы, а также представителей инновационной отрасли.

По состоянию на утро 3 апреля, в России подтверждены 4149 случаев заболевания COVID-19. Выздоровел 281 человек, скончались 34 пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о перерастании болезни в мировую пандемию. Всего на планете коронавирусом SARS-CoV-2 заразились свыше одного миллиона человек. 245 тысяч заболевших проживают в США, 115 тысяч — в Италии, 112 тысяч — в Испании. Свыше 211 тысяч человек во всем мире выздоровели. Скончались 53 тысячи зараженных.