Вильнюс, 3 апреля. Литва закрыла въезд для легковых автомобилей из России и Белоруссии в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил пресс-атташе службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис информационному агентству BNS.

«Из России и Белоруссии в Литву после полуночи не разрешается въезд ни через один контрольный пункт», — рассказал он.

Мишутис отметил, что с 3 апреля на легковом автомобиле въехать в Литву можно будет только через пограничный пункт Калвария-Будзиск на границе с Польшей или Салочяй-Гренцтале на границе с Латвией. Попасть в страну смогут либо граждане Литвы, либо иностранцы, которые имеют вид на жительство или разрешение на работу в Литве. Кроме того, пересечь границу смогут граждане других стран, следующие через Литву транзитом.

Также Мишутис уточнил, что запрет не распространяется на грузовой транспорт. Ограничения связаны с карантином, который сейчас действует до 13 апреля, но может быть продлен.

Напомним, первые пациенты с коронавирусом были зарегистрированы в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Как пишет Infox.ru, зараженные имели отношение к местному рынку животных и морепродуктов.

На данный момент в мире насчитывается более миллиона заразившихся. В России зарегистрировано 3548 случаев, 235 человек в нашей стране уже выздоровели.

В Литве выявлено около 700 заразившихся коронавирусом, скончались от инфекции девять человек. В Белоруссии зарегистрировано 304 заболевших и четыре умерших.