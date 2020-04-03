В Московском центре паллиативной помощи рассказали о работе во время самоизоляции

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация коснулась всех медицинских учреждений Москвы — стационарные больницы закрыты для посетителей, отменены плановые госпитализации. Но есть особый вид медико-социального учреждения — Московский многопрофильный центр паллиативной помощи, возглавляемый Нютой Федермессер. Его пациенты нуждаются не только в медицинской помощи, но и в психосоциальной и духовной поддержке. Здесь очень много внимания уделяют качеству жизни человека до последнего дня. Федеральное агентство новостей связалось с представителями центра для того, чтобы узнать, как сказался коронавирус на их сложной, но столь необходимой работе.

В большей степени изменения коснулись выездной службы. Сейчас сотрудники центра приходят на дом к пациентам только для снятия болевого синдрома, при необходимости — изменения лекарственной терапии и для купирования тягостных симптомов, таких как, например, одышка, рвота. Кроме того, медсестры по-прежнему выезжают на трудные перевязки, а врачи — в случае резкого ухудшения состояния — и к первичным пациентам. При необходимости команда выездной службы выписывает рецепт на наркотические и психотропные лекарственные средства. Это возможно и во время визита выездной бригады, и в случае, если пациент поступит в центр или один из хосписов.

«Транспортировка пациентов на исследования, обследования, анализы в сторонние медицинские учреждения временно приостановлена, — рассказала заместитель директора Центра Юлия Матвеева. — Мы перевозим только пациентов, госпитализирующихся или выписывающихся из центра или филиалов-хосписов».

Посещения

Сейчас к одному пациенту может прийти один человек в сутки. Во время визитов врачи и медсестры просят соблюдать простые правила — проверять температуру на входе, надевать бахилы, мыть руки и обрабатывать их антисептиком, при необходимости пользоваться маской.

«Родственникам с температурой или признаками ОРВИ мы отказываем в посещении, но при этом стараемся организовать встречу по скайпу или с помощью других средств видеосвязи. Многие пациенты впервые пробуют этот новый для них формат общения, но услышать дорогой голос и увидеть любимое лицо всегда ценно, пусть даже посредством гаджетов, — продолжает Юлия. — Все вещи, продукты передаются через медицинских сотрудников. Также мы просим воздержаться от посещений близких пациентов старше 65 лет».

Помощь на дому

Карантин, как и ОРЗ/ОРВИ или самоизоляция, не является препятствием для визита выездной службы и оказания помощи на дому. Врач и медицинская сестра приезжают на визит с дополнительными средствами индивидуальной защиты. Сотрудники центра предупреждают об этом и просят родственников и пациента проявить понимание и не пугаться одноразовых защитных костюмов.

Вопросы, связанные с уходом за тяжелобольными близкими, в любое время можно задать специалистам координационного центра по телефону +7 (499) 940 19 48.

«В случае прорыва боли — прежде, чем вызывать скорую, мы просим звонить в центр паллиативной помощи», — рассказывают сотрудники.

Конечно, сейчас правила поменялись и в самом учреждении — все мероприятия в холлах (концерты, мастер-классы) отменены, пациенты не могут посещать другие палаты. Но по-прежнему можно гулять по коридору, сидеть в холле, соблюдая необходимую дистанцию.

«Сложные ситуации подсказывают новые решения. И новый опыт порой превосходит все самые оптимистичные ожидания. То, что хоспис пока закрыт для волонтеров, и то, что мы не собираемся в холле хосписа, побудило нас провести поэтический вечер онлайн. Мы начали запросто — с чая и знакомства. Три пациента хосписа, четыре постоянных волонтера, волонтер-актер и координатор. Многие видели друг друга впервые, но спустя 2,5 часа расставаться не хотел никто»,— поделилась координатор филиала-хосписа «Царицыно» Катерина Чекмаева.

Персонал и желания

В Центре паллиативной помощи принимают все меры по обеспечению безопасности персонала. У каждого сотрудника два раза в день проверяется температура, медицинский и немедицинский персонал проходят обучение, в том числе связанное с правилами использования средств индивидуальной защиты. Все посещения для волонтеров временно закрыты. В целях безопасности все совещания, лекции, обучающие мероприятия и встречи проводятся только посредством видеосвязи или конференц-коллов.

Нюта Федермессер в своих интервью неоднократно говорила о том, что сотрудники центра и хосписов стараются осуществлять все желания пациентов.

«Раньше с этим нам очень помогали волонтеры, — объясняют в учреждении. — Сейчас в целях безопасности для них посещения закрыты и все легло на плечи координаторов — сотрудников фонда «Вера», которые занимаются немедицинской помощью пациентам и их близким. Они стараются прислушиваться к интересам и желаниям жителей хосписов — в этом плане ничего не поменялось. Например, в хосписе в Царицыно на выходных планируется онлайн-концерт. Желания пациентов, как правило, очень простые — это какая-то вкусная еда, глоток вина, любимая музыка в наушниках. Подобные просьбы легко осуществимы даже в условиях пандемии».

Пациенты центра и его филиалов полностью информированы обо всех ограничениях. Если визит родственников по тем или иным причинам невозможен, сотрудники помогают пациенту и его близкому пообщаться по видеосвязи.

Прием новых пациентов

Сейчас в Центр паллиативной помощи временно не госпитализируют пациентов по социальным показаниям. Эти ограничения введены для безопасности как тех, кто на данный момент находится в стационаре, так и тех, кто получает помощь на дому. Также сейчас прекращены госпитализации в отделение респираторной поддержки. Там находятся наиболее уязвимые пациенты, поэтому введен строгий карантин.

Паллиативные пациенты в состояниях, которые требуют круглосуточного врачебного наблюдения, по-прежнему госпитализируются. Острая боль, одышка, тошнота, рвота, отеки, икота, пролежни четвертой стадии, выраженная слабость — показания для госпитализации. А также принимают пациентов для проведения лапаро и торакоцентеза (удаления жидкости из плевральной и брюшной полости).

Медперсонал и немедицинские сотрудники центра и хосписов берегут жизнь, сколько бы ее не осталось и продолжают выполнять свою работу, несмотря на введенные ограничения.