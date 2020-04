Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 2 апреля 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

По решению правительства частичный комендантский час ввели ещё в четырёх провинциях.

Репатриация 1788 алжирцев, застрявших в Стамбуле, начнётся 3 апреля и продлится три дня. По прибытии все граждане будут помещены на карантин.

В стране опровергли слухи о закрытии заправок: все обслуживаются по-прежнему. Единственное исключение сделано для карет скорой помощи и транспорта силовых структур, которые могут воспользоваться заправками в приоритетном порядке.

Власти заявили, что из карантина уже отпустили 6888 граждан.

Премьер-министр Египта заявил, что коронавирус распространяется из-за возвращающихся из-за границы граждан, которые не соблюдают требований карантина.

В стране ограничили суммы изъятия с банковских счетов: частные лица через банкомат могут снять не более 317 долларов в день.

В «Росатоме» заявили, что предприняли необходимые меры предосторожности на АЭС Дабаа на севере Египта.

В стране зафиксирована первая смерть от коронавируса — скончалась 85-летняя женщина. Коронавирус был выявлен уже после смерти.

В соцсетях призывают не выходить из дома, публикуя видео из одной из больниц.

Власти постановили закрыть погранпереход Ашкит на границе с Египтом.

Посол Китая в Судане заявил, что единственный способ одолеть коронавирус — это изоляция и профилактика.

В ряде регионов власти постановили закрыть непродуктовые магазины.

Премьер-министр заявил, что власти рассматривают возможность дополнительного налогооблажения фирм и предприятий для поддержания экономики на период пандемии.

Власти заявили, что большая часть заболевших коронавирусом либо приехали из Ирана, либо вступали с ними в контакт.

По вечерам с балконов слышны аплодисменты и крики благодарности сотрудникам сферы здравоохранения.

У премьер-министра Биньямина Нетаньяху не обнаружен коронавирус, однако он пробудет в карантине почти неделю. Коронавирус диагностирован у главы Минздрава. У главы Мосада COVID-19 не обнаружено.

Правительство утвердило постановление о чрезвычайном положении, в рамках которого возможно блокирование целых районов или городов. Бней-Брак стал первым городом, в котором будет ограничен въезд и выезд.

Минздрав заказ сотни тысяч доз экспериментальных лекарств: терапия подразумевает комбинацию антималярийных препаратов с антибиотиками.

400 торговых сетей требуют предоставить скидки и послабления после выхода из карантина, иначе им придётся закрыться.

С четверга в Иордании введён 24-часовой комендантский час.

Комиссия по вещанию и коммуникациям отозвала на три месяца лицензию у корпункта Reuters после вышедшего сюжета о скрывании данных правительством Ирака о заболевших коронавирусом. По подсчётам редакции, в стране может быть от 3 до 9 тысяч инфицированных. Кроме того, на Reuters наложен штраф в 25 млн динар.

Президент представил проект амнистии заключённых, исключая тех кто осуждён за терроризм.

Министерство труда и социальных дел попросило компании ограничить рабочие часы до шести часов в день, в том числе и на объектах строительства. В одном помещении не должно быть больше 4 человек.

В стране используют беспилотники со встроенными колонками для информирования населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

В марте муниципальные власти закрыли 462 предприятия за нарушение карантина.

В соцсетях распространяют ТОП-10 способов от правительства Кувейта по борьбе с распространением коронавируса.

В ливанском Триполи начались беспорядки и протесты под лозунгом «Лучше умереть от коронавируса, чем от города».

