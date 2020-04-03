Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 2 апреля 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 986 (+139) | смертей: 86 (+28) | выздоровлений: 61]

По решению правительства частичный комендантский час ввели ещё в четырёх провинциях.

Репатриация 1788 алжирцев, застрявших в Стамбуле, начнётся 3 апреля и продлится три дня. По прибытии все граждане будут помещены на карантин.

В стране опровергли слухи о закрытии заправок: все обслуживаются по-прежнему. Единственное исключение сделано для карет скорой помощи и транспорта силовых структур, которые могут воспользоваться заправками в приоритетном порядке.

Власти заявили, что из карантина уже отпустили 6888 граждан.

Египет [заражений: 865 (+86) | смертей: 58 (+6) | выздоровлений: 201 (+22)]

Премьер-министр Египта заявил, что коронавирус распространяется из-за возвращающихся из-за границы граждан, которые не соблюдают требований карантина.

В стране ограничили суммы изъятия с банковских счетов: частные лица через банкомат могут снять не более 317 долларов в день.

В «Росатоме» заявили, что предприняли необходимые меры предосторожности на АЭС Дабаа на севере Египта.

Ливия [заражений: 11 (+1) | смертей: 1 (+1) | выздоровлений: 1]

В стране зафиксирована первая смерть от коронавируса — скончалась 85-летняя женщина. Коронавирус был выявлен уже после смерти.

Марокко [заражений: 708 (+54) | смертей: 44 (+4) | выздоровлений: 31 (+2)]

В соцсетях призывают не выходить из дома, публикуя видео из одной из больниц.

Судан [заражений: 8 (+1) | смертей: 2 | выздоровлений: 2]

Власти постановили закрыть погранпереход Ашкит на границе с Египтом.

#السودان | قرار بإغلاق معبر أشكيت



أصدر وزير الدولة بوزارة البنى التحتية والنقل، القرار رقم (3) للعام 2020م، بإغلاق معبر أشكيت.



وجاء القرار في إطار جهود اللجنة العليا للطوارئ الصحية للحد من إنتشار وباء كورونا، وبناء على قرار مجلس الوزراء بإغلاق المعابر.#برق_السودان pic.twitter.com/et7zkQJlkM — برق السودان???????? (@SDN_BARQ) April 2, 2020

Посол Китая в Судане заявил, что единственный способ одолеть коронавирус — это изоляция и профилактика.

В ряде регионов власти постановили закрыть непродуктовые магазины.

Тунис [заражений: 455 (+212) | смертей: 14 (+2) | выздоровлений: 5]

Премьер-министр заявил, что власти рассматривают возможность дополнительного налогооблажения фирм и предприятий для поддержания экономики на период пандемии.

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 643 (+74) | смертей: 4 | выздоровлений: 381 (+44)]

Власти заявили, что большая часть заболевших коронавирусом либо приехали из Ирана, либо вступали с ними в контакт.

По вечерам с балконов слышны аплодисменты и крики благодарности сотрудникам сферы здравоохранения.

Израиль [заражений: 6875 (+765) | смертей: 36 (+10) | выздоровлений: 338 (+97)]

У премьер-министра Биньямина Нетаньяху не обнаружен коронавирус, однако он пробудет в карантине почти неделю. Коронавирус диагностирован у главы Минздрава. У главы Мосада COVID-19 не обнаружено.

Правительство утвердило постановление о чрезвычайном положении, в рамках которого возможно блокирование целых районов или городов. Бней-Брак стал первым городом, в котором будет ограничен въезд и выезд.

Минздрав заказ сотни тысяч доз экспериментальных лекарств: терапия подразумевает комбинацию антималярийных препаратов с антибиотиками.

400 торговых сетей требуют предоставить скидки и послабления после выхода из карантина, иначе им придётся закрыться.

Иордания [заражений: 299 (+21) | смертей: 5 | выздоровлений: 45 (+9)]

С четверга в Иордании введён 24-часовой комендантский час.

Ирак [заражений: 772 (+44) | смертей: 54 (+2) | выздоровлений: 202 (+20)]

Комиссия по вещанию и коммуникациям отозвала на три месяца лицензию у корпункта Reuters после вышедшего сюжета о скрывании данных правительством Ирака о заболевших коронавирусом. По подсчётам редакции, в стране может быть от 3 до 9 тысяч инфицированных. Кроме того, на Reuters наложен штраф в 25 млн динар.

Президент представил проект амнистии заключённых, исключая тех кто осуждён за терроризм.

Йемен [заражений: 0]

Катар [заражений: 949 (+114) | смертей: 3 (+1) | выздоровлений: 72 (+1)]

Министерство труда и социальных дел попросило компании ограничить рабочие часы до шести часов в день, в том числе и на объектах строительства. В одном помещении не должно быть больше 4 человек.

В стране используют беспилотники со встроенными колонками для информирования населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

Кувейт [заражений: 342 (+25) | смертей: 0 | выздоровлений: 81 (+1)]

В марте муниципальные власти закрыли 462 предприятия за нарушение карантина.

В соцсетях распространяют ТОП-10 способов от правительства Кувейта по борьбе с распространением коронавируса.

???????? Top 10 Ways Kuwait Is Fighting The Coronavirus ????????



Thank you #Dr_dustin pfundheller ????



اليوم الخميس سمعت كلام جميل وطيب عن بلدي الحبيب ????????????????????????

اللهم احفظ الكويت واميرها وشعبها وكل من على هذه الارض الطيبه ????#الكويت_تستاهل #حظر_التجول_الكامل #USA pic.twitter.com/yd9yzXoxKH — Shouq❣️ (@Shouq__85) April 2, 2020

Ливан [заражений: 494 (+15) | смертей: 16 (+2) | выздоровлений: 46 (+3)]

В ливанском Триполи начались беспорядки и протесты под лозунгом «Лучше умереть от коронавируса, чем от города».

Tripoli, Lebanon: Workers took to the streets chanting "Rather die from coronavirus than from hunger."

Lebanese government declared lockdown to fight the pandemic without any solid plan on how the working class will survive, just like it’s happening in Pakistan.#FoodRiots pic.twitter.com/yCbQgDeXlT — Haider Kaleem (@HaiderKaleemB) April 2, 2020

Перевозчик Middle East Airlines займётся возвращением граждан из-за рубежа, но не за бесплатно: стоимость билетов составит от 650 до 1800 долларов.

Human Rights Watch объявила властей в «дискриминации беженцев».

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 1024 (+210) | смертей: 8 | выздоровлений: 96 (+35)]

Авиакомпания Etihad с 5 апреля начнёт отправку 7 рейсов с иностранными гражданами, желающими покинуть страну. Авиакомпания Emirates возобновит полёты из страны 6 апреля.

Кинологи в Дубаи начали подготовку собак, которые должны на нюх определять наличие коронавируса.

Власти ещё на две недели продлили запрет на выдачу въездных виз.

Управление здравоохранения Дубаи продлило срок действия медицинских карт на три месяца.

Оман [заражений: 231 (+21) | смертей: 1 | выздоровлений: 57 (+23)]

Палестина [заражений: 161 (+27) | смертей: 1 | выздоровлений: 18]

Глава ХАМАСа в Секторе Газа Ихье Синвар заявил, что «если в Газе не будет достаточно аппаратов для искусственного дыхания – мы сделаем так, чтобы шесть миллионов евреев не смогли дышать».

Представитель Палестины в ООН Рияд Мансур обратился в Совбез с жалобой. Он обвинил Израиль в том, что тот использует опасность коронавируса как предлог для расширения строительства в еврейских поселениях Иудеи и Самарии.

Саудовская Аравия [заражений: 1885 (+165) | смертей: 21 (+5) | выздоровлений: 328 (+64)]

В Мекке и Медине введён 24-часовой комендантский час. В Даммаме, Катифе и Таифе время вступления в силу комендантского часа сдвинули с 19.00 на 15.00.

280 саудовских врачей, находящихся во Франции на курсах повышения квалификации, решили остаться в стране, чтобы помочь справиться с коронавирусом.

Сирия [заражений: 16 (+6) | смертей: 3 | выздоровлений: 0]

В ООН снова призвали к полному прекращению огня в Сирии.

В стране введён комендантский час с пятницы по субботу.

Скончавшихся от коронавируса хоронили в костюмах химзащиты.

صور من عملية دفن أحد ضحايا فيروس #كورونا في سورية . pic.twitter.com/7P0eMwIgZC — أخبار سوريا الوطن Syria (@SyriawatanNews) April 2, 2020

Базирующееся в Идлибе и подчиняющееся ХТШ Правительство спасения объявило о приостановке пятничных мечетей в молитвах.

В квартале Сейидат Зейнаб под Дамаском объявлен карантин.

Турция [заражений: 18135 (+2456) | смертей: 356 (+79) | выздоровлений: 415 (+82)]

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу настаивает на том, что власти должны ввести комендантский час. Впервые он заявил об этом несколько дней назад. Сегодня повторил эту идею

Средний Восток

Афганистан [заражений: 273 (+36) | смертей: 6 (+2) | выздоровлений: 10 (+5)]

Всемирный банк одобрил выделение 100 млн долларов для помощи Афганистану в борьбе с COVID-19.

Иран [заражений: 50468 (+2875) | смертей: 3160 (+124) | выздоровлений: 16711 (+1238)]

У спикера иранского парламента Али Лариджани диагностирован COVID-19.

Пакистан [заражений: 2441 (+150) | смертей: 35 (+4) | выздоровлений: 125 (+31)]

Правительство призвало граждан не ходить на пятничные молитвы и соблюдать режим самоизоляции даже несмотря на необъявленный карантин.

Власти направят 1,2 трлн рупий для поддержки малоимущих.

Глава МИД обсудил по телефону с Генсеком ООН коронавирус и сопутствующие угрозы. Собеседники сохранились, что пандемия коронавируса — самый опасный вызов человечеству со времён Второй мировой войны.