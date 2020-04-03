Три человека сгорели в частном доме в Красноярском крае

Красноярск, 3 апреля. Три человека стали жертвами пожара в поселке Су-24 в Красноярском крае, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Возгорание произошло в одноэтажном частном доме. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В результате инцидента погиб хозяин дома Владимир Л. 1962 года рождения, Галина О. 1968 года рождения и еще одна женщина, ее личность неизвестна. Местные жители говорят, что погибший мужчина злоупотреблял алкоголем.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.