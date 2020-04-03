Из больницы в Коммунарке выписали 25 переболевших коронавирусом пациентов

Москва, 3 апреля. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что из клиники выписали 25 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус нового типа.

«За сутки поступило 46 [новых больных], выписано 43 (COVID — 25)», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, всего на лечении в больнице состоят 324 человека. Из них 254 — с диагнозом пневмония, 165 — с подтвержденным COVID-19, 27 — в отделении реанимации и интенсивной терапии, семеро с коронавирусом — на ИВЛ.

Согласно последним данным, в России выявлено более 3,5 тысячи человек, заболевших коронавирусом, 235 выздоровели, 30 скончались, пишет «Газета.ru». Регионы перешли на режим самоизоляции, чтобы не допустить быстрого распространения вируса по стране.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года, а затем вирус быстро распространился по миру, передает «Ридус». Некоторые специалисты считают, что его могли разработать в США и завезти на территорию КНР.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии, поскольку вирус затронул более чем 170 стран, его жертвами стали свыше 53 тысяч человек. Быстрое распространение инфекции вынудило власти многих государств пойти на жесткие карантинные меры.