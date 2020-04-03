Клинцевич рассказал, чем обернется для Украины отказ от резолюции РФ по коронавирусу

У России достаточно сил и средств, чтобы справиться с коронавирусом в одиночку, но Украина и Грузия могут серьезно пострадать, когда США и ЕС не придут к ним на помощь. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич.

Проект резолюции

Великобритания, Соединенные Штаты, Украина и Грузия не дали Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) принять предложенный Российской Федерацией проект резолюции, который призывает отменить односторонние санкции, мешающие государствам бороться с новым типом коронавируса.

«Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», — прокомментировали в российском постпредстве.

Россия предложила Декларацию о солидарности в борьбе с коронавирусом, в которой признана лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией. Согласно тексту, страны соглашаются сотрудничать друг с другом и с ВОЗ, совместно вырабатывая способы лечения и борьбы с распространением коронавируса.

Также в документе содержался призыв оказывать помощь странам, которые больше всего пострадали от эпидемии, отказаться от торговых войн и применения экономических ограничительных мер, принятых в обход СБ ООН. Кроме Российской Федерации, авторами декларации стали еще 28 государств.

«В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее. Может пострадать огромное количество людей, прежде всего, в развивающихся странах», — отметила российская сторона.

Мы справимся

Франц Клинцевич не удивился принятому решению отдельных стран и назвал его ожидаемым. По его словам, тенденция по экономическому, военному и политическому давлению на Россию и ее дискредитации сохраняется.

«Этот тренд задается Соединенными Штатами. Никакой самостоятельности ни Грузия, ни Украина не имеют. Это страны-спойлеры с потерянным государственным суверенитетом и большими серьезными проблемами в будущем. Лидеры этих стран, понимая последствия того, что может быть в результате эпидемии, могли ожидать поддержку от России в силу нашего общего менталитета, истории, географической близости. Их же все бросят. Люди из этих стран будут штурмовать больницы России, чтобы хоть как-то сохранить жизнь себе и своим детям. Такой сценарий в будущем может быть», — пояснил Франц Клинцевич.

Сенатор заметил, что нужно отказаться от экономических санкций, мешающих борьбе с коронавирусом. В условиях подобной угрозы вооруженные силы стран, их ядерное оружие не имеет значения.

«Это другие вызовы. Здесь нужна другая методика работы. И без объединения усилий сделать это невозможно. Значит, мы будем бороться одни, у нас для этого есть большие возможности. Мы с задачей этой справимся, а как, господа, с этим справитесь вы, я не знаю. Ну, США справятся, у них большой ресурс прочности. А как быть с Украиной и Грузией? Уму непостижимо», — заключил Франц Клинцевич.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.