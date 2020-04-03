В Еврейской автономной области коронавирусом заболела семейная пара с ребенком

Хабаровск, 3 апреля. Коронавирус у семейной пары с ребенком из села Амурзет Еврейской автономной области подтвердили в лаборатории в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба региона в пятницу.

Отмечается, что предварительные результаты оказались положительными. Все заболевшие — члены одной семьи из села Амурзет Октябрьского района, их госпитализировали. Кроме того, закрыты на домашний карантин около 70, контактировавших с ними.

В Еврейской автономной области действует режим самоизоляции.

«Еще две пробы находятся на проверке, их результаты поступят в регион в течение ближайшего времени. Кроме того, два образца исследуют в местной лаборатории», — уточнили в лаборатории.

Ранее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире превысило миллион, сообщил Университет Джонса Хопкинса в США. Согласно подсчетам учреждения, число летальных случаев почти достигло 51,5 тысячи. Университет основывает данные на статистике по официальным источникам и СМИ. Отметим, что по официальным данным ВОЗ, в мире насчитывается 900 тысяч случаев инфицирования и 46 тысяч смертей от COVID-19.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения нерабочих дней.