Апокалипсис с короной. Как выживают профессионалы, обсудят в пресс-центре «Патриот»

В пятницу, 3 апреля, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится онлайн-конференция на тему «Апокалипсис с короной — как выживают профессионалы».

Эпидемия коронавируса напоминает художественный фильм о конце света. В каждой такой картине обязательно находятся те, кому удается спастись. Вот о том, как это сделать, мы и поговорим с экспертами.

На наши вопросы ответят мастера выживания в суровых и диких условиях, писатели-фантасты, режиссеры фильмов-катастроф.

Мы расскажем о том, запасы каких продуктов стоит иметь дома, что можно добыть в лесу или пустыне, если вы решили там спрятаться от зловредного вируса, что лучше — выживать в одиночку или в компании друзей, что из случившегося предвидели фантасты, а что мы все уже видели в кино.

Участники дискуссии:

— Герман Стерлигов, основатель благотворительного фонда «Слобода»;

— Павел Глазков, биолог, известный таксидермист, специалист по брачному поведению животных;

— Олег Сирота, владелец фермерского хозяйства сыроварения Истринского района Подмосковья, блогер;

— Тимофей Баженов, телеведущий.

Гость в студии пресс-центра:

— Виталий Милонов, депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам.

Онлайн-трансляция начнется в 14.00 и закончится в 16.00. Помимо видеотрансляции, мы будем вести и текстовую трансляцию мероприятия. Ссылки вы найдете на сайте ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Заметим, что Медиагруппа «Патриот», руководствуясь указом президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также рекомендациями работникам и работодателям, установленными Министерством труда и социальной защиты РФ, изменяет формат пресс-конференций в своем медиацентре. До отмены карантинных мероприятий они будут проходить в формате онлайн-трансляций.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16