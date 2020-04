Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 2 апреля

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 3 апреля в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Большой Идлиб

Через погранпереход Кяфр Лусин вошло три колонны ВС Турции: две со строительными материалами и техникой для ограждения трассы М4 и одна с танками и тяжелой техникой.

Заевфратье

Зона операции «Источника мира»

Турецкие прокси обстреляли позиции правительственных войск в деревне Абуш к северо-западу от города Телль Тамр в провинции Хасака. Местные источники сообщили о 12 погибших и раненых. Позже в Сирийской Арабской Армии подтвердили гибель двух военнослужащих.

سوريا

الأحتلال التركى فى ظل ظروف كرونا يوصل قذف قرى تل تمر بالمدفعية الثقيلة ويهدم ديارهم ويخلف ضحايا ومصابين . pic.twitter.com/rJb3wyH4Hw — Mimi .. Z (@Mimi27399668) April 2, 2020

В провинции Ракка со стороны позиций «Сирийской национальной армии» (СНА) обстреляли позиции правительственных сил в деревнях Харбат Бакр и Саван под Айн Иссой.

Зона контроля сирийского правительства

Российские и турецкие военнослужащие провели 38-ое совместное патрулирование на севере Сирии.

Units of Russian military police and Turkish armed forces conducted joint patrols in northern Syria. Airborne ground forces covered Mi-8 and Mi-35M helicopters of the Russian Air Force pic.twitter.com/k66dFtVDOP — Y.N.M.S (@ynms79797979) April 2, 2020

В н.п. Эш-Шола к юго-западу от г. Дейр эз-Зор на пехотной мине подорвался гражданский.

Зона контроля СДС и Коалиции

«Бригада революционеров Ракки», некогда входившая в состав «Сирийской свободной армии», требует Международную коалицию вмешаться и заставить курдские вооруженные формирования отпустить томящихся свыше полутора лет в тюрьмах заключенных.

«Революционеры» утверждают, что их сторонники первыми вступили в бой с ИГИЛ1, только благодаря которым (а ещё иракской Пешмерге и ССА) и получилось одолеть «халифат».

لواء ثوار الرقة يطلق حملة ورسائل للتحالف الدولي والمنظمات الدولية https://t.co/RLbUMFb7gp pic.twitter.com/Y4SfylmbfG — RaqqaPost الرقة بوست (@RaqqaPost) April 2, 2020

На подконтрольных «Сирийским демократическим силам» (СДС) территориях продолжаются теракты. Сегодня утром на въезде в город Аль-Бусейра в провинции Дейр эз-Зор взорвался заминированный мотоцикл — пострадало два бойца СДС. Ответственность на себя взяла запрещённая террористическая группировка «Исламское государство»1, которая заявила, что оба члена СДС убиты.

Это не первый случай неразберихи в Аль-Бусейре: 1 апреля местная полиция попыталась задержать владельца автодилерского центра Али Кядира аль-Машфу, который в ответ открыл по ним стрельбу из пулемета.

Euphrates Post опубликовал видео, как на севере провинции Дейр эз-Зор члены СДС бьют палками местных жителей в деревне Ас-Сабъа.

فيديو يوضح استمرار ملسل الاعتداءات والعنف من " قسد " على المدنيين حيث اعتدى عناصرها على إثنين من المدنيين بالضرب عند مدخل قرية السبعي بريف دير الزور الشرقي pic.twitter.com/J9g0C1xZsa — بلا وطــن ! Homeless (@Anews00900) April 2, 2020

Центральная Сирия

Оппозиционные источники сообщают об успешной вылазке боевиков запрещённой террористической группировки «Исламское государство» на позиции иранского отряда «Фатимиды» под Абу Кемалем в провинции Дейр эз-Зор. Несколько бойцов отряда убито и ранено.

Северная Сирия

В кантоне Африн, контролируемом турецкими прокси, турецкие спецслужбы задержали командира полиции полковника Рами Таляса.

Рами Таляса задержали 31 марта после анонимной жалобы — его обвиняют в коррупции, «харрасменте» и «сливе информации сирийскому режиму». По факту, это лишь следствие продолжающегося противостояния между протурецкими группировками. Своим сторонникам Таляс сообщал о готовящемся покушении, поэтому выходил на улицу с опаской.

ألقى جهاز الأمن الاستخبارتي التابع للقوات التركية القبض على قائد شرطة عفرين العقيد رامي طلاس قيادي سابق في جيش الاسلام عصر الأمس بتهمة الفساد والرشوة وتهم اخلاقية الأمس ليس ك اليوم واليوم ليس ك غدآ

فمن كان يظن انه خارج الحسابات يحب ان يعيد حساباته ويعلم انه لامفر من الحساب pic.twitter.com/eVSGaGXdkb — hassan halaak (@Hasan_Atareb) April 2, 2020

Свой пост Таляс занимает с 2018 года. Одновременно с задержанием командира полиции арестованы все его заместители и начальники отделений. Местные жители утверждают, что происходящее — это попытка переворота подобно тому, что произошла в Азазе и Эль-Бабе, где группировки «Сирийской национальной армии» добавились смены ставленников турецких спецслужб на своих «проверенных» лиц. На место Рами Таляса назначен Амер аль-Мухаммад, командир группировки «Аль-Амшат».

Turkey is dismissing&arresting some security leaders in its controlled areas in northern Syria, replacing them with more loyal ones. Amer Al-Muhammad, a leader of Al-Amshat faction, was appointed as the commander of Afrin police, succeeding Rami Tlass, who was arrested on Mar 31. pic.twitter.com/CaIDE4SN24 — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) April 2, 2020

Группировка «Силы освобождения Африна» выложили видео уничтожения бронетехники турецких прокси и заявила о ликвидации трёх боевиков.

The Afrin Liberation Forces destroyed a TFSA vehicle with an IED and killed 3 fighters pic.twitter.com/UiKMadFMfv — Woofers (@NotWoofers) April 2, 2020

Турецкая артиллерия, расположенная в деревне Аль-Яшли, обстреляла позиции СДС в деревне Араб Хасан к северо-западу от Манбиджа.

В соцсетях появилось видео, записанное якобы от лица группировки «Фейлак аль-Маджид». Человек на аудиозаписи предостерегает фракции «Сирийской национальной армии» от командировок в Ливию:

Обещанные 2000 долларов в месяц заплатили один раз, и уже три месяца к ряду 7 тысяч боевиков сидят без зарплаты.

Боевики группировки сидят взаперти и не выходят на улицы, чтобы не попасть под огонь Ливийской национальной армии. Такая же ситуация у «Фейлак аш-Шам».

Снабжение нерегулярное: то есть еда и сигареты, то нет.

Выплачивая один раз 1000-2000 долларов, турки заманивают людей в Ливию, где они застревают. Сами турки не воюют.

Faylaq al-Majd in Libya warning TFSA in Syria not to come to Libya. "We got one salary payment of $2000 and nothing further. Haftar’s people are not giving mercy to anyone." (Note that fighters in Hamza and Sultan Murad report they're still getting paid.) pic.twitter.com/YCybTyitVN — Lindsey Snell (@LindseySnell) April 2, 2020

Южная Сирия

В н.п. Хит в провинции Деръа неизвестные застрелили военнослужащего из 4-ой дивизии Адхама Абдуль Карима аль-Мысли.

В н.п.Джасим застрелили Мухаммада Юсуфа аль-Джабави по прозвищу Абу Талиб — раньше он командовал группировкой «Джейш аль-Абабил» в «Сирийской свободной армии», но в результате примирения вступил в ряды 4-ой дивизии.

Гуманитарная обстановка

Коронавирус

В ООН снова призвали к полному прекращению огня в Сирии.

В стране введён комендантский час с пятницы по субботу.

Количество заражённых коронавирусом увеличилось на 6 человек: всего в стране зарегистрировано 16 случаев. Скончавшихся от коронавируса хоронили в костюмах химзащиты.

صور من عملية دفن أحد ضحايا فيروس #كورونا في سورية . pic.twitter.com/7P0eMwIgZC — أخبار سوريا الوطن Syria (@SyriawatanNews) April 2, 2020

Базирующееся в Идлибе и подчиняющееся ХТШ Правительство спасения объявило о приостановке пятничных молитв в мечетях.

В квартале Сейидат Зейнаб под Дамаском объявлен карантин.

1 Организация запрещена на территории РФ.