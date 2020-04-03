Корнилов уверен, что даже благодарность Трампа не отменит антироссийских санкций

Политолог и публицист Владимир Корнилов считает, что после завершения пандемии COVID-19 антироссийская риторика вновь вернется в информационное поле.

Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил Российскую Федерацию за предоставленную гуманитарную помощь и передачу медицинского оборудования, которое поможет спасти жизни многих американцев.

«Это был очень красивый жест со стороны президента [Владимира] Путина. Я сказал, что приму ее [помощь]... Меня совершенно не беспокоит Россия и пропаганда, нисколько. Я принял много медицинского высококачественного оборудования. Оно может спасти много жизней, и я приму его в любой день», — сообщил 45-й президент США во время пресс-конференции.

Комментируя заявление американского лидера, известный российский политолог, публицист, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что оказание гуманитарной помощи со стороны России было вполне ожидаемым, так как характер русских людей не позволяет им оставаться безучастными к проблемам нуждающихся.

«Это характер русского человека, характер России как таковой. Мы помним, во все времена Россия в первую очередь ставила во главу угла человеческие жизни, мы помогали бескорыстно многим странам, которые испокон веков считались нашими противниками. Помогали и будем помогать, в этом, наверно, и моральная сила России. И именно поэтому, наверно, нас так ненавидят на Западе, поскольку вот этой помощи они никогда нам не простят», — говорит аналитик.

Поэтому россиянам не стоит рассчитывать на то, что после победы человечества над COVID-19 наметится потепление в отношениях России с Соединенными Штатами Америки или другими странами западного мира.

«Не думаю, что после завершения пандемии отношение к России изменится. Мы видим, что и в условиях вируса санкции продлевают, и в условиях вируса мы видим вал всевозможных пропагандистских статей, которые все равно винят Россию во всем. То есть ясно, что, когда все это спадет, на Западе постараются о помощи забыть, заявить, что она никому не была нужна. Если даже сейчас уже итальянская газета La Stampa заявляет, что 80% помощи от России оказались бесполезными, то можно себе представить, что она заявит после вируса. Так что, конечно, западный либеральный истеблишмент сделает все для того, чтобы все информационные, если хотите, пропагандистские бреши, которые они допустили в ходе пандемии, залатать как можно быстрее», — резюмировал Владимир Корнилов.

Напомним, в среду, 2 марта, в Нью-Йорке приземлился транспортный самолет Ан-124 «Руслан» с гуманитарным грузом из России. Посол в США Анатолий Антонов ранее сообщал, что на борту самолета находилось необходимое для спасения американцев медицинское оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.

Принимая решение об отправке гумпомощи в США, президент России Владимир Путин исходил из того, что, «когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью». Он также отметил, что международное взаимодействие в борьбе с COVID-19 жизненно необходимо, поскольку ни одна страна в одиночку не может эффективно бороться с коронавирусной инфекцией.