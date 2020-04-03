Барановская с улыбкой вспомнила, как прошла кастинг у Гордона

Москва, 3 апреля. Известная телеведущая Юлия Барановская в подробностях рассказала, как в 2014 году прошла кастинг и стала работать с Александром Гордоном на популярном шоу «Мужское/Женское».

Телеведущая поздравила Первый канал с юбилеем и, пользуясь случаем, вспомнила, как попала на одну из его передач. В тот момент у девушки был некоторый опыт, но для канала такого уровня и такого мэтра, как Гордон, она была новичком. Барановская вспомнила, что ее пугали будущим напарником, а она искреннее не понимала, почему он должен вызывать у нее испуг.

Когда девушка приехала на пробы соведущей Гордона, журналист, по ее воспоминаниям, сидел с неприветливым выражением лица и молчал. Но Барановская не растерялась.

«Я понимаю, что вы очень заняты. Вы простите, пожалуйста, что вам придется потратить полчаса на меня», — обратилась кандидатка к телеведущему.

В ответ Гордон кивнул, а его лицо подобрело. После этого Барановская вышла на съемочную площадку без всякого страха.

«В конце проб Саша сказал в камеру, обращаясь к руководству: «Решать вам, но я со своей соведущей уже определился», — с улыбкой закончила она свой рассказ.

Ранее в Сети появились слухи о романе Барановской с историком моды Александром Васильевым. Причиной стал недавний инцидент — ведущий публично поцеловал свою коллегу в щеку и признался ей в любви. Васильев, комментируя домыслы, признался, что ему невероятно забавно читать о приписываемых ему отношениях.

Федеральное агентство новостей тем временем вспомнило главные вехи в новейшей истории Первого канала, который 1 апреля отметил 25-летие.