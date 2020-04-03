Джанабаева рассказала о сложностях в воспитании сыновей Меладзе

Москва, 3 апреля. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева рассказала о сложностях в воспитании сыновей певца Валерия Меладзе. В интервью она призналась, что старший сын лучше ладит с отцом, чем с ней.

Джанабаева и Меладзе растят 16-летнего Константина и пятилетнего Луку. По словам экс-солистки «ВИА Гры», певец очень трепетно относится к первенцу, поэтому у подростка сложился практически идеальный союз с отцом.

«Если я вдруг теряюсь и не могу справиться с эмоциями или ситуацией, то говорю: «Валера, помогай, иди поговори». И тут проблема стихает, спор разрешается, все выравнивается», — поделилась артистка.

При этом Джанабаева похвалила и своего старшего сына за смелость, деликатность и уверенность в себе.

«Даже если его желания идут вразрез с моими, у него есть внутренняя сила, чтобы отстоять их, и мягкость, чтобы переубедить меня, не задев моих чувств!» — рассказал певица.

Кроме того, по словам бывшей солистки «ВИА Гры», их с Меладзе сыновья очень хорошо ладят между собой. Джанабаева рассказала, что мальчики имеют совершенно разные характеры, поэтому отлично дополняют друг друга. Положительно влияет и разница в возрасте — младший Лука отказывается быть маленьким и ведет себя на равных со старшим братом.

Также 40-летняя Джанабаева призналась, что иногда задумывается о третьем ребенке. При этом супруга Меладзе подчеркнула, что не хочет спешить с рождением малыша.

Ранее Альбина Джанабаева рассказала, что каждый день «дает дома концерты» для Валерия Меладзе. Певец сообщил, что тоже не дает жене скучать.