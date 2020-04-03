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Роскачество советует отказаться от использования наличных во время пандемии

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Роскачество советует отказаться от использования наличных во время пандемии

Москва, 3 апреля. Роскачество рекомендует по возможности не использовать наличные при оплате покупок и услуг, поскольку вирус может передаваться через бумажные купюры. Об этом говорится в пресс-службе Роскачества.

По мнению экспертов, переход на безналичный способ оплаты в период пандемии особо важен. Эксперты напомнили, что вирус способен выживать на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней.

«И неясно, сколько людей к ним прикасалось и все ли из них были здоровы. Вирус может передаваться через бумажные купюры и оставаться там долго», — подчеркнули в пресс-службе.

Как пишет ТАСС, для оплаты нужно использовать смартфон, смарт-часы или другие устройства. Кроме того, в Роскачестве рекомендовали протирать банковскую карту специальным дезинфицирующим средством. Средство не должно быть агрессивным — это может повредить карту либо графическую информацию на ней.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал регулярно проводить дезинфекцию жилых помещений с помощью средств на основе спирта или хлора в период угрозы распространения коронавируса.

Как сообщается на сайте ведомства, дверные ручки и прочие элементы, к которым часто прикасаются люди, нужно обрабатывать мыльным раствором или антисептиком с содержанием спирта не менее 70%, подойдет также хлорный раствор.

Роспотребнадзор рекомендует также регулярно протирать выключатели, ручки мебели, стулья, столы, бытовую технику, мыть раковины и ванны, унитазы и туалетные принадлежности. Особо подчеркивается, что если в доме есть больной человек, все элементы, к которым он прикасается, нужно обрабатывать после каждого контакта.

Эпидемия COVID-19 началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань, откуда вирус распространился в большинство стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала вспышке коронавируса статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире на сегодняшний день зафиксировано 1,015 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений скончались 53 069 человек, более 211 тысяч пациентов выздоровели.

Роскачество советует отказаться от использования наличных во время пандемии

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Источник: ТАСС
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