Роскачество советует отказаться от использования наличных во время пандемии

Москва, 3 апреля. Роскачество рекомендует по возможности не использовать наличные при оплате покупок и услуг, поскольку вирус может передаваться через бумажные купюры. Об этом говорится в пресс-службе Роскачества.

По мнению экспертов, переход на безналичный способ оплаты в период пандемии особо важен. Эксперты напомнили, что вирус способен выживать на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней.

«И неясно, сколько людей к ним прикасалось и все ли из них были здоровы. Вирус может передаваться через бумажные купюры и оставаться там долго», — подчеркнули в пресс-службе.

Как пишет ТАСС, для оплаты нужно использовать смартфон, смарт-часы или другие устройства. Кроме того, в Роскачестве рекомендовали протирать банковскую карту специальным дезинфицирующим средством. Средство не должно быть агрессивным — это может повредить карту либо графическую информацию на ней.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал регулярно проводить дезинфекцию жилых помещений с помощью средств на основе спирта или хлора в период угрозы распространения коронавируса.

Как сообщается на сайте ведомства, дверные ручки и прочие элементы, к которым часто прикасаются люди, нужно обрабатывать мыльным раствором или антисептиком с содержанием спирта не менее 70%, подойдет также хлорный раствор.

Роспотребнадзор рекомендует также регулярно протирать выключатели, ручки мебели, стулья, столы, бытовую технику, мыть раковины и ванны, унитазы и туалетные принадлежности. Особо подчеркивается, что если в доме есть больной человек, все элементы, к которым он прикасается, нужно обрабатывать после каждого контакта.

Эпидемия COVID-19 началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань, откуда вирус распространился в большинство стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала вспышке коронавируса статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире на сегодняшний день зафиксировано 1,015 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений скончались 53 069 человек, более 211 тысяч пациентов выздоровели.