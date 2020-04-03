Вильфанд пообещал «фантастическую» погоду на востоке России

Москва, 3 апреля. Температурная аномалия на Азиатской части России на следующей неделе превысит норму на 16-18 градусов, на Европейской территории страны температура будет немного выше нормы, пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, особенно теплая, даже «фантастическая» погода установится в Красноярском и Алтайском краях, в Новосибирской, Томской и Омской областях.

Как добавляет «Газета Кемерова», в понедельник в Кузбассе столбики термометра поднимутся до 18 градусов тепла.

«В первой половине следующей недели погода будет умеренно теплой. Она будет связана с антициклональной погодой, поэтому существенных осадков не прогнозируется», — уточнил Вильфанд.

Он объяснил, что настолько теплая погода в Азиатской части России будет вызвана приходом соответствующих воздушных масс из Монголии и Китая. Вильфанд отметил, что «сумасшедших» отклонений не будет.

Ранее Вильфанд, говоря о пандемии коронавируса нового типа, выразил мнение, что распространение инфекции можно «затормозить» лишь при условии установления в стране жаркой и сухой погоды. По его словам, высокие температуры установятся на юге России в начале лета, а в Москве, и в других частях страны — в июле. Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анна Баранова согласилась с этой позицией.