Минобороны РФ опубликовало документы, показавшие отношение Праги к Красной армии

Москва, 3 апреля. Чехословакия в 1945 году высоко ценила заслуги Красной армии в победе над фашистской Германией и отмечала, что усилия СССР превосходят суммарные заслуги остальных стран антигитлеровской коалиции. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные в специальном разделе сайта Миноброны РФ, посвященном 75-летию освобождения Братиславы.

В частности, ведомство обнародовало телеграфное политдонесение от 10 апреля 1945 года начальнику Главного политического управления РККА о положении в Братиславе. В нем приводятся слова главного делегата словацкого правительства на освобожденной территории Франтишека Немца.

«Победы, одержанные Россией в этой войне, подвиги Красной армии, ее жертвы, превышают все, что сделали вместе взятые остальные страны антигитлеровской коалиции», — говорил он.

Заслуги советских солдат высоко оценил и словацкий генерал Рудольф Виест. По его словам, красноармейцы продемонстрировали всему миру пример стойкости и мужества.

«Для нас, воинов Чехословацкой Республики, большая честь сражаться бок о бок со знаменитыми бойцами Красной армии за освобождение нашей Родины», — заявлял Виест.

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