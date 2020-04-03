Активист из Петербурга бесплатно шьет медицинские маски для горожан. ФАН-ТВ

Защитные медицинские маски — совершенно бесплатно! В это не каждый поверит, ведь в аптеках их не купить уже больше месяца, и когда они появятся — пока неизвестно.

Активист Гордей Деньщиков первый в Петербурге решил организовать группу волонтеров, которая занимается совместным пошивом и раздачей многоразовых изделий по всем районам города.

«Неделю назад мы запустили проект, и последние четыре дня он находятся в максимально активной стадии. То есть мы шьем ежедневно, мы шьем здесь в центре Петербурга, и самое большое количество масок производят удаленные волонтеры, которые шьют дома за наши материалы, которые мы им присылаем, отправляем такси курьерами и так далее. В первую очередь вы можете помочь нам, если вы сошьете маски самостоятельно для себя и своих близких, и это приблизит достижение нашей цели», — поделился основатель проекта «Бесплатные маски в Петербурге» Гордей Деньщиков.

Главная цель волонтеров — обеспечить каждого петербуржца как минимум одной многоразовой маской. Ежедневно поступает несколько сотен обращений. Чтобы получить маску, достаточно договориться об этом в группе социальной сети.

Наталья Пучкова увидела объявление только вчера вечером и уже сегодня смогла забрать маски для всей семьи.

«В Контакте» увидела, там было написано, что бесплатно раздают маски, потому что в аптеках нигде нет, уже все обошли. А у меня муж работает, предприятие не закрылось, а сейчас говорят ни в метро, ни в автобусах не будут пропускать без маски, ну и ребенок учится тоже. В МЧС, сказали маски обязательно чтобы были. Спасибо большое, чтобы мы делали без него, нет слов», — признается петербурженка.

Неравнодушных людей, готовых стать волонтерами, в Петербурге уже оказалось больше, чем достаточно, но и сейчас к общему делу может присоединиться каждый желающий.

Сложнее всего оказалось добыть резинки для масок и успеть обработать все запросы. По словам активистов, самую простую маску можно сшить минут за семь, а обладать профессиональными навыками шитья вовсе не обязательно.

«Я начала буквально вчера, и до этого я шила раз в жизни, но очень быстро научилась. Думаю, что масок 20 в день у меня уже получается сшить», — рассказала волонтер Арина Титова.

Сейчас участники проекта стараются создать более универсальную модель маски, которая бы подошла к любому типу лица, но напоминают, что лучшая защита — это не маска, а самоизоляция.