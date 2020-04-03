Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать

Уфа, 3 апреля. Режим самоизоляции, введенный в Башкирии из-за распространения коронавирусной инфекции, могут демократизировать, он будет действовать и на следующей неделе. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров, поручив правительству провести консультации для принятия окончательного решения.

Накануне в обращении к нации президент РФ Владимир Путин объявил, что власти регионов страны будут самостоятельно принимать решения относительно карантинных мер. Он продлил режим нерабочих дней в России до конца месяца.

«Важный для нас момент — принять правильное умное решение. Надо определить, что работает, что нет. <…> Прошу провести мозговой штурм, и посмотрим, что делать дальше», — обратился Хабиров к правительству Башкирии.

Согласно последним данным, в Башкирии зафиксированы десять случаев заболевания коронавирусом нового типа, двое выздоровели. Режим самоизоляции действует с 31 марта.

По данным на 2 апреля, в РФ в целом выявлено более 3,5 тысячи пациентов с коронавирусом, 235 выздоровели, 30 скончались. Регионы перешли на режим самоизоляции, чтобы не допустить быстрого распространения вируса по стране.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико ранее выразил мнение, что Россия приближается к пику заболеваемости. По его словам, при теплой погоде распространение инфекции замедлится и пойдет на спад в апреле-мае.