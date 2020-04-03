В Приморье рухнул еще один мост

Владивосток, 3 апреля. Мост рухнул в Приморье в пятницу, не устояла конструкция через реку Суходол. Отмечается, что чрезвычайное происшествие случилось в районе Романовки. Из-за обрушения заблокирован проезд во всех направлениях.

Как пишет KP.Ru, в момент происшествия на мосту находился автомобиль, который провалился в образовавшуюся яму. Как уточнили в Примавтодоре, специалисты уже выехали на место, чтобы определить альтернативные пути, по которым можно оборудовать временный объезд для легковых машин.

26 марта автомобильный мост частично обрушился на трассе Артем — Находка в Приморском крае. Из-за обрушения моста на трассе в этом районе было полностью перекрыто движение автомобилей. Происшествие произошло на 89-м километре автодороги в окрестностях города Фокино. Машины перенаправляют поток машин в объезд — через Партизанск.

Обошлось без жертв. Причину случившегося выясняют специалисты. Отметим, автодорогу Артем — Находка планировали отремонтировать в 2020 году.