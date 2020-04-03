Пациент с коронавирусом скончался во Владивостоке

Владивосток, 3 апреля. Пациент с коронавирусом скончался в одной из больниц Владивостока. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на своей странице в Instagram.

«У нас печальная новость, скончался в больнице пациент от коронавируса. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, он находился на лечении с 23 марта с пневмонией», — сказал глава региона.

Это первый летальный случай в Приморском крае, пациенту с коронавирусом было 52 года. Кожемяко выразил искренние соболезнования родным и близким скончавшегося. Кроме того, губернатор призвал жителей Приморья соблюдать меры предосторожности и режим самоизоляции, а также оказывать особое внимание людям старшего возраста.

«Это временно нужно вместе переждать и сделать так, чтобы болезнь не получила дальнейшего распространения», — цитирует Олега Кожемяко Deita.ru.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19.

По данным на утро 3 апреля, в России насчитывается 3548 заразившихся, 235 из них выздоровели. Во всем мире количество зараженных уже превысило миллион человек.

Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич рассказал, способны ли медицинские маски спасти человека от заражения коронавирусом. По его словам, здоровым людям маски не требуются.