Камчатские депутаты назвали главные задачи нового главы региона

Москва, 3 апреля. Первоочередной задачей нового губернатора Камчатки является недопущение распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказали депутаты краевого законодательного собрания и представители общественных организаций.

По их словам, основной функцией главы региона в ближайшее время будет обеспечение жителей края индивидуальными средствами защиты, поддержка бизнеса в период пандемии, а также создание новых рыболовецких предприятий и развитие туристического кластера.

Как пишет ТАСС, в пятницу глава Камчатского края Владимир Илюхин уволился по собственному желанию. Как уточнил депутата Законодательного собрания Камчатского края Рашид Шамоян деятельность Владимира Илюхина он оценивает удовлетворительно. По его словам, новый губернатор края окажется перед большим вызовом.

Илюхин занимал должность главы региона с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин принять отставку губернатора Архангельской области Ильи Орлова по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Александр Цыбульский.

Ранее в четверг о своей отставке также заявил глава Республики Коми Сергей Гапликов. Он сообщил, что прошение о сложении полномочий уже направлено президенту РФ. Врио главы региона назначен замминистра здравоохранения Владимир Уйба.

В Центральном избирательном комитете (ЦИК) сообщили, что выборы губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа пройдут в единый день голосования, который назначен на 13 сентября.