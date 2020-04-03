Российский полевой госпиталь в Бергамо готовится к приему пациентов

Москва, 3 апреля. В итальянском городе Бергамо российские врачебно-сестринские бригады совместно проходят подготовку перед приемом пациентов в полевом госпитале. Планируется, что медики из РФ и Италии приступят к совместному лечению больных коронавирусом в понедельник, 6 апреля.

По информации Министерства обороны РФ, госпиталь будет рассчитан на 142 пациента. В нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.

На данный момент российские эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты провели полную дезинфекцию 20 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии.

«Обработано более 80 тыс. квадратных метров внутренних помещений. В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, Италия стала крупнейшим в Европе очагом распространения инфекции. Помощь европейской стране была оказана после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. В Италию отправились российские медики, эпидемиологи и вирусологи, которые привезли с собой оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.