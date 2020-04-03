Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом вопрос нефтедобычи

Вашингтон, 3 апреля. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не беседовал с российским лидером Владимиром Путиным, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом по вопросу снижения объемов добычи нефти. По его словам, он обсуждал со своими коллегами вопрос сокращения добычи «черного золота» в США. Трамп считает, что Москва и Эр-Рияд хотели бы это сделать.

«Они бы этого сокращения хотели, это хорошо для их стран, но мы это не обсуждали», — подчеркнул американский политик.

Во время брифинга в Белом доме он уточнил, что Россия и Саудовская Аравия могут в ближайшее время прийти к единому мнению о сокращении объемов добычи ресурса до 10 миллионов баррелей в сутки или больше.

«Надеюсь, они достигнут этого соглашения», — сказал он.

Напомним, в ночь на 9 марта цена на нефть на мировом рынке рухнули после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+. Россия настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях, однако ОПЕК настаивала на дополнительном снижении добычи. Так как стороны не смогли договориться, с апреля ограничения на добычу черного золота снимаются.

Вечером в среду резкое снижение нефтяных котировок на мировых рынках привело к тому, что ценовые формулы установили отрицательную стоимость на нефть для внутреннего рынка России. Таким образом, для поставок нефти на условиях FIP продавец обязан доставить товар к трубопроводу за свой счет.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что нынешняя ситуация с ценами на нефть является серьезным вызовом для России. По его словам, производители и потребители нефти должны выработать решения по смягчению ситуации.