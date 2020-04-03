COVID-19 заразился миллион человек. События дня. ФАН-ТВ

Трамп поблагодарил РФ за медпомощь
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен президенту РФ Владимиру Путину за медицинское оборудование, которое поставили российские военные в Штаты для борьбы с пандемией коронавируса. Такое заявление Трамп сделал во время пресс-конференции. По словам главы Белого дома, «это был очень красивый жест со стороны президента Путина».
«Я принял много медицинского высококачественного оборудования. Оно может спасти много жизней, и я приму его в любой день», — заявил Трамп.
COVID-19 заразился миллион человек
Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило миллион, сообщает Университет Джонса Хопкинса в США. Количество летальных случаев достигло почти 51,5 тысячи. Исследователи получили данные из официальных источников и СМИ. Отметим, что по информации ВОЗ, в мире насчитывается 900 тысяч случаев инфицирования и 46 тысяч смертей от COVID-19. В России заражены 3548 пациентов.
Патриарх Кирилл обратится к верующим
Патриарх Кирилл обратится к верующим перед Страстной неделей, предшествующей Пасхе, и разъяснит, будет ли у них возможность приходить в храмы на службы. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Возможно, верующим придется встречать Пасху не в храмах, а за просмотром патриаршей службы по телевидению.
Губернатор Камчатки подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию. Он решил покинуть пост в связи с переходом на новую должность. Илюхин занимал должность главы региона с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Александр Цыбульский.