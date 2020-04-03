Вирусолог Зуев оценил вероятность возвращения коронавируса после пандемии

Москва, 3 апреля. Коронавирус может вернуться по принципу гриппа в период плохой погоды и массового снижения иммунитета, считает доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. По его словам, он обладает сравнительно низкой патогенностью. Он подчеркнул, что вирус вернется.

«Ну что это за патогенный организм, который вызывает летальность 2–3%? У нас иногда при гриппе бывает выше», — напомнил специалист.

При этом ученый добавил, что с гриппом человечество сроднилось, он приходит дважды в год. Как пишет РИА Новости, эксперт уточнил, что и вирус гриппа, и коронавирус — оба пневмотропные вирусы, передающиеся по воздуху.

«Почему бы ему и не вернуться, когда опять наступит время, характеризующееся снижением иммунитета», — добавил он.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич рассказал, способны ли медицинские маски спасти человека от заражения коронавирусом. По словам специалиста, их ношение здоровыми людьми не требуется. Он также отметил, что одна лишь маска не может быть средством защиты. Она должна использоваться вместе с другими мерами, такими как мытье рук. Однако обычно человек, надевая маску, получает ложное представление о безопасности.

Вместе с тем он заявил, что маски, очки и перчатки являются необходимыми средствами защиты для медработников, потому они должны быть в достаточном количестве. Однако достигнуть этого можно лишь ограничив их продажу, считает представитель ВОЗ.