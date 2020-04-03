В Генассамблее ООН отказались принимать российскую резолюцию об отмене санкций

Нью-Йорк, 3 апреля. США, Великобритания, Евросоюз, Украина и Грузия отказались принимать предложенный на рассмотрение в Генассамблее ООН российский проект резолюции об отмене санкций, мешающих противодействовать распространению коронавируса. Об этом сообщили в постпредстве России при ООН.

Ранее Россия предложила свой вариант Декларации о солидарности в борьбе с коронавирусом. Москва призвала признать лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в противостоянии пандемии. Согласно документу, страны соглашались сотрудничать между собой и с ВОЗ в области выработки способов лечения и остановки распространения коронавируса. Кроме того, в российской резолюции предлагалось оказать помощь наиболее пострадавшим от пандемии и развивающимся странам, а также отменить односторонние санкции и прекратить торговые войны. Соавторами документа выступили 28 стран, являющихся членами ООН.

В постпредстве России отметили, что прийти к консенсусному принятию резолюции не получилось.

«Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», — подчеркивается в комментарии.

Также в постпредстве заявили, что теперь дать глобальный отпор угрозе новой пандемии будет намного сложнее, из-за чего может пострадать множество людей. В первую очередь это касается развивающихся стран. Кроме того, российская сторона отметила, что в Москве хотели бы получить в письменной форме аргументы США, Евросоюза и Великобритании, из-за которых эти страны заблокировали проект.

«При этом мы бы хотели и были бы рады избавить и освободить Украину и Грузию от этих усилий, поскольку их аргументы, как обычно надменные и политизированные, ничего не дадут для понимая большинства государств-членов», — констатировали в постпредстве.

Отметим, что Генассамблея ООН приняла другой вариант резолюции о глобальной солидарности в борьбе против коронавируса. Документ призывает следовать принципам ВОЗ и подчеркивает центральную роль ООН в борьбе с пандемией, передает «Взгляд».