Россиян предостерегли от народных средств для защиты от коронавируса

Москва, 3 апреля. Врач ГКБ им. В. В. Виноградова Мария Блинова предостерегла россиян от использования ряда народных советов, которые распространяются в Сети под видом защиты от коронавируса. Так, например, пользователям предлагают делать защитные маски из бумаги или пить перекись водорода.

Как поясняет Блинова, не стоит доверять видеороликам, на которых учат делать медицинские маски из бумажных полотенец. По словам врача, от заражения коронавирусом спасает лишь респиратор. Кроме того, медицинская маска работает лишь как барьер, не выпуская вирус наружу. При этом любое другое самодельное средство защиты не делает ни одного, ни другого.

Вместе с тем, некоторые пользователи Сети советуют обрабатывать маску спиртовой настойкой прополиса. Врач Мария Блинова отмечает, доказательства действенности такому способу нет.

«Доказанного бактерицидного действия прополиса нет, от заражения через дыхательные пути он точно не защитит», – сказала она в интервью «Российской газете».

Она также предостерегла россиян от народных советов, которые могут быть опасны для жизни. Так, например, некоторые рекомендуют употреблять перекись водорода внутрь «для повышения иммунитета». Как поясняет врач, делать этого совершенно нельзя.