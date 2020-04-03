Эксперт по криптовалютам Трещев рассказал, стоит ли вкладываться в блокчейн в кризис

Москва, 3 апреля. Рынок криптовалют и блокчейна на сегодняшний день является «диким», где обогащаются единицы, а большинство теряет деньги. Такое заявление сделал учредитель российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Александр Трещев отвечая на вопрос, стоит ли вкладываться в цифровые деньги в период кризиса.

Эксперт не порекомендовал россиянам в настоящее время вкладываться в «крипту», так как на данном рынке «пены гораздо больше, чем реальных вещей».

«На сегодняшний день я не думаю, что криптовалюта — это «тихая гавань», где можно заработать и сохранить. Скорее, это дикий рынок», – сказал Трещев в эфире радио Sputnik.

Он также напомнил о развитии рынка ICO, где более 90% участников оказались мошенниками, собравшими деньги с рынка и оставившими без проектов и сбережений тех, кто хотел приумножить свое благосостояние.

Напомним, ранее курс самой популярной криптовалюты, биткоина, 13 марта впервые с апреля 2019 года упал ниже психологической отметки в $5 тыс. Курс биткоина обрушился до $4933, пишет «Газета.ru».