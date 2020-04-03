Составлен список самых смешных названий рек в России

Москва, 3 апреля. Названия рек в Московской и Рязанской областях, а также в Адлерском районе оказались самыми смешными в России. Об этом свидетельствует исследования отзывов в Интернете, проведенные порталом ТурСтат.

Первое место в рейтинге заняла река Звероножка в Московской области. Второй оказалась Херо́та, протекающая в Адлерском районе Сочи. Замкнула тройку лидеров Малявка в Рязанской области.

В топ-10 также попали реки Мусорка в Самарской области, Мо́ча в Нижегородской области, Явонь в Новгородской области, Сучок в Тверской области, Нюховка в Тульской области, Сал в Ростовской области и Тухлянка на Сахалине.

Ранее названия населенных пунктов в Краснодарском крае, Удмуртии и Смоленской области оказались самыми смешными в России. Первые места в списке заняли хутор Веселая Жизнь, село Балдейка в Удмуртии, деревня Бодуны в Смоленской области.

Напомним, ранее исследователи опубликовали список самых экологически чистых регионов России. В рейтинг вошли преимущественно сельскохозяйственные и малонаселенные регионы. В тройке лидеров — Тамбовская и Белгородская области, Алтай.

В рейтинге также оказались Республика Коми, Чукотка, Магаданская и Курская области. Почетное пятое место досталось Москве.