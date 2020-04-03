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Роспотребнадзор разъяснил тонкости дезинфекции квартир при коронавирусе

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Роспотребнадзор разъяснил тонкости дезинфекции квартир при коронавирусе

Москва, 3 апреля. Роспотребнадзор порекомендовал регулярно проводить дезинфекцию жилых помещений с помощью средств на основе спирта или хлора в период угрозы распространения коронавируса.

Как сообщается на сайте ведомства, дверные ручки и прочие элементы, к которым часто прикасаются люди, нужно обрабатывать мыльным раствором или антисептиком с содержанием спирта не менее 70%, подойдет также хлорный раствор.

«Влажную уборку в доме или квартире нужно проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной, уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты напомнили, что после уборки необходимо тщательно мыть руки.

Роспотребнадзор разъяснил тонкости дезинфекции квартир при коронавирусе

Роспотребнадзор рекомендует также регулярно протирать выключатели, ручки мебели, стулья, столы, бытовую технику, мыть раковины и ванны, унитазы и туалетные принадлежности.

Особо подчеркивается, что если в доме есть больной человек, все элементы, к которым он прикасается, нужно обрабатывать после каждого контакта.

Эпидемия COVID-19 началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань, откуда вирус распространился в большинство стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала вспышке коронавируса статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире на сегодняшний день зафиксировано 1,015 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений скончались 53 069 человек, более 211 тысяч пациентов выздоровели.

Роспотребнадзор разъяснил тонкости дезинфекции квартир при коронавирусе

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Источник: Пресс-служба Роспотребнадзора
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