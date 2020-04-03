Представитель ВОЗ объяснил, спасает ли маска от коронавируса

Женева, 3 апреля. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич рассказал, способны ли медицинские маски спасти человека от заражения коронавирусом. По словам специалиста, их ношение здоровыми людьми не требуется.

«Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также, те люди, которые ухаживают за больными, к примеру, дома, должны носить маски, так как они могут заразиться», – цитирует Язаревича РИА Новости.

Он также отметил, что одна лишь маска не может быть средством защиты. Она должна использоваться вместе с другими мерами, такими как мытье рук. Однако обычно человек, надевая маску, получает ложное представление о безопасности.

«Также, если вы не знаете, как правильно носить маску, вы будете гораздо чаще, чем обычно, дотрагиваться до своего лица», – сказал он.

Вместе с тем он заявил, что маски, очки и перчатки являются необходимыми средствами защиты для медработников, потому они должны быть в достаточном количестве. Однако достигнуть этого можно лишь ограничив их продажу, считает представитель ВОЗ.

Напомним, ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров не исключил, что в стране в середине апреля будут производить 4 млн различных типов защитных масок в сутки, пишет «Газета.ru».