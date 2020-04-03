Банкиры назвали отрасли, которые не пострадают из-за коронавируса

Москва, 3 апреля. Пресс-служба Московского кредитного банка сообщила, что строительство и сельское хозяйство вошли в число отраслей, которые меньше других пострадают от эпидемии коронавируса.

В кредитно-финансовой организации подчеркнули, что две этих сферы продолжают активно использовать заемные средства, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

«Они относятся к предприятиями непрерывного цикла. На них продление нерабочих дней не распространяется, потому мы не ожидаем резкого ухудшения их финансового положения в связи с продлением выходных», — отметили в банке.

Москредитбанк выражает надежду, что предложенные государством меры по оказанию помощи малому бизнесу получат свое продолжение в связи с продлением нерабочего периода до конца апреля.

«Рассчитываем, что предлагаемые правительством меры поддержки вместе с активной позицией банковского сообщества помогут малому и среднему бизнесу пережить непростой период», — сообщила пресс-служба банка.

Накануне президент России Владимир Путин в своем обращении к жителям страны объявил о продлении нерабочего периода до 30 апреля. Российский лидер подчеркнул, что в борьбе с эпидемией важно не забывать о сохранении рабочих мест и доходов граждан. Путин указал, что это остается общим приоритетом для федеральных и региональных властей, а также для бизнеса.

На сегодняшний день в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом. От осложнений скончались 30 человек, 235 заболевших выздоровели.