Профессор Альштейн сказал, что эпидемия в РФ может повторить германский сценарий

Москва, 3 апреля. Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России может пойти также, как в Германии, где на сегодняшний день зафиксирована низкая смертность от инфекции.

Как пояснил ученый, в настоящее время Россия находится лишь в начале эпидемии, потому рост заболеваемости будет продолжаться. Однако такого пика распространения, как в Западной Европе, в РФ не ожидается.

В беседе с URA.ru он также отметил, что, судя по разному развитию заболевания в Италии, Германии и Испании, не исключено существование разных вариантов вируса.

«Не исключено, что в мире могут развиваться эпидемии, связанные с разными вариантами вируса. Вирус, который первоначально пошел из Китая, мог дать вариации», – сказал Альштейн.

Согласно последним данным, в Германии зафиксировано 73 522 случая заражения. 872 человека скончались. При этом уровень смертности равен примерно 1%, в то время как в Италии он превышает отметку в 11%.

Напомним, ранее профессор спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России. По мнению Альштейна, пик распространения произойдет ориентировочно через месяц. Эксперт отметил, что месяц назад в Италии тоже все «выглядело несерьезно», однако сейчас там значительная катастрофа. По его словам, ограничительные меры, которые были введены в России, могут положительно повлиять на темпы распространения коронавируса, пишет «Газета.ru».