Малышева дала совет по укреплению иммунитета к коронавирусу

Москва, 3 апреля. Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева назвала продукты, способные укрепить иммунитет во время вспышки коронавируса.

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале Малышева рассказала, что во время эпидемии коронавируса нового типа особенно полезными будут продукты, содержащие большое количество цинка. Этот элемент важен для активации «клеток-убийц», которые уничтожают зараженные вирусом клетки в организме человека. Цинком богаты устрицы, а также овсяные и кукурузные хлопья.

«Пожилые люди с сахарным диабетом в группе риска по коронавирусу. Один из симптомов — выведение цинка из организма, а цинк — участник иммунитета», — сообщила телеведущая.

Еще один важный элемент — селен, которого не хватает пожилым людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологией. Им рекомендуется добавить в рацион бразильский орех.

«Пожилые люди не пьют воду. Обезвоженные люди болеют всем, чем можно. Чем меньше воды, тем больше концентрация микробов», — отметила Малышева.

Она подчеркнула, что полноценное потребление воды может стать главной защитой от коронавируса и радикально изменить ситуацию с ослабленным иммунитетом.

Эпидемия коронавируса началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань, где были зафиксированы случаи нетипичной пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день во всем мире выявлено 1,015 миллиона случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли 53 030 человек, более 210 тысяч пациентов выздоровели.