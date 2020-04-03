Инфекционист Никифоров заявил, что коронавирус не пытается убить человека

Москва, 3 апреля. Целью коронавирусной инфекции, как и других вирусов, не является смерть своего носителя, то есть человека. Об этом во время шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров.

По словам специалиста, целью вируса является репродукция, то есть размножение. Как поясняет инфекционист, если бы вирус был таким «злым», то Земля бы давно стала пустой. При этом он подчеркнул, что SARS-CoV-2 – паразит, который обитает только в живом организме.

«Если он нас с вами уничтожит, то он убьет и себя самого. У всего живого есть цель — продлить самого себя. И ни одно живое не будет совершать суицид», – сказал Никифоров.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка.

Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.