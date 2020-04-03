Профессор Альштейн дал прогноз по завершению эпидемии COVID-19

Москва, 3 апреля. Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн считает, что эпидемия коронавируса в России может завершиться в мае.

Альштейн в интервью RT прокомментировал слова инфекциониста Владимира Никифорова, заявившего что пик распространения коронавируса в России пройдет «как минимум в средине следующей недели». По словам профессора, такие прогнозы делать пока рано.

«Когда наступит пик болезни, с уверенностью сказать сложно. Нужно учитывать соблюдение населением карантинных правил и особенности вируса. Четко утверждать, что пик будет на следующей неделе, я бы не стал», — сказал Альштейн.

Он полагает, что эпидемия COVID-19 в России может прекратиться к лету.

«Думаю, что она уйдет в мае, во второй половине мая. Очень вероятно, что ближе к лету», — отметил профессор.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые установили, что возбудителем болезни стал коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По информации Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире зафиксировано 1,015 миллиона случаев заражения коронавирусом. От осложнений скончались 53 030 человек, более 210 тысяч пациентов выздоровели.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочего периода на всей территории страны до конца апреля. В большинстве регионов страны введен режим обязательной самоизоляции, жителям разрешено покидать свои дома только в случае крайней необходимости.